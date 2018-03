[Gomet' Santé] Biocellvia sʼattaque à la maladie du foie gras humain et au cancer du poumon

Après la fibrose pulmonaire et la broncho pneumopathie chronique obstructive (BPCO), Biocellvia sʼapprête à lancer de nouveaux tests dʼévaluation pour les traitements de la stéatopathie non-alcoolique (NASH) ou maladie du foie gras humain et le cancer du poumon. « Pour le Nash, nous serons opérationnel dans deux mois et notre solution sur le cancer du poumon sera disponible dʼici octobre prochain », annonce Olivier Julé, co-fondateur et président de Biocellvia. Lʼentreprise marseillaise travaille également sur dʼautres pathologies comme les maladies neurodégénératives type Parkinson et Alzheimer.

Une analyse plus fiable et plus rapide que lʼhomme

Créée en 2011, Biocellvia développe et commercialise des tests de validation de l’efficacité des molécules cibles lors de la phase pré-clinique. « La méthode conventionnelle sʼappuie sur une évaluation visuelle des scientifiques qui varie grandement dʼune personne à lʼautre, explique Olivier Julé. Nous travaillons au niveau du pixel sur des fichiers pouvant aller jusquʼà 100 Mo et lʼon peut traiter cent fois la même image, ce sera le même résultat », affirme-t-il. Une technologie plus fiable que lʼhomme donc mais aussi plus rapide car elle obtient des résultats en cinq heures contre un mois habituellement. Biocellvia travaille pour le compte de laboratoires français et européens et avec de grandes compagnies pharmaceutiques comme lʼallemand Boerhinger Ingelheim, lʼun de ses premiers clients. Mais sa cible principale reste les Etats-Unis où elle réalise 80 % de son chiffre dʼaffaires. « On multiplie les collaborations en Amérique où nous avons encore décroché cinq nouveaux clients à la fin de lʼannée dernière », avance Olivier Julé sans dévoiler lʼidentité de ces sociétés.

La société qui souhaite fortement développer ses ventes à lʼinternational a levé lʼan dernier 600 000 euros grâce à la plateforme Sowefund. Cette ouverture du capital lui a notamment permis dʼembaucher quatre personnes portant lʼéquipe à sept salariés au total. Biocellvia va dʼailleurs bientôt quitter ses locaux de la rue Paradis pour emménager dans de plus grands bureaux, non loin, rue Grignan. Son dernier chiffre dʼaffaires connu est de 700 000 euros en 2015 et le patron de lʼentreprise affirme que lʼactivité a été multipliée par cinq en 2017 sans préciser le montant exact de son chiffre.