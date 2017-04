[Shopping] Aix-en-Provence dévoile ses meilleures adresses bio

Avec 18,2% du territoire français, la région Paca est celle qui comporte le plus de surface agricole utile (SAU) en bio, selon l’Agence Bio. La production et la consommation des produits biologiques et écologiques sont en hausse et c’est bien visible sur Aix-en-Provence où plus d’une dizaines de magasins et adresses spécialisées dans ce type de produits sont ouverts désormais. De l’alimentation aux cosmétiques, en passant par le brasserie, GoMet’ vous propose quelques adresses pour se constituer un carnet, non exhaustif, et démarrer une nouvelle vie au naturel.

Faire les courses – la variété bio autour de cours Sextius

L’adresse la plus récente sur cette liste est La Superette Bio, située sur cours Sextius et qui offre des produits variés – alimentaires, ménagers, cosmétiques et les produits pour bien-être. Même si le magasin est ouvert seulement depuis le 10 février 2017, les produits qui marchent le mieux sont les produits frais, les légumes et les produits de phytothérapie. Et la fréquentation est déjà en forte hausse, selon Julien Maillet, responsable de secteur Aix. « En effet, plus qu’ailleurs, Aix nous apporte une forte clientèle jeune soucieuse de mieux consommer », précise-t-il. Tous les produits sont bio, à l’exception de quelques produits cosmétiques.

Dans ce type de magasin, il ne faut pas oublier l’un des plus anciens sur la ville et précurseur de la démarche écologique - La Vie Claire - situé dans la rue très fréquentée d’Italie. Ouverte dès 1990, la boutique offre également des produits frais et variés, mais « ce sont les compléments alimentaires qui font 30 % de son chiffre d’affaire », selon le directeur David Arbaud.

Une autre adresse, un peu plus cachée rue Papassadi mais au cœur de la ville, est La Sardine verte. Une épicerie Bio où l’on trouve des fruits et légumes frais et des produits cosmétiques dans un espace minimaliste.

Une visite sur les marchés aixois complète la démarche où l’on retrouve des producteurs locaux qui cultivent en bio ou en raisonné. Ainsi, pour faire ses courses :

La Superette bio, 24 cours Sextius

La Vie claire, 49 rue d’Italie

La Sardine verte – épicerie bio, 18 rue Papassaudi

Bio c’Bon, 25 boulevard Aristide Briand et 3 avenue des Belges

L’Épicerie locale, 31 rue Maréchal Joffre

Ma Terre, 4 rue Pierre de Coubertin

Céréprim, 535 avenue club hippique

À la Boutique gourmande, 67 cours Gambetta

Du bio au resto, midi et soir

Poursuivre son attachement au bio lorsqu’on sort, c’est aussi possible côté restaurant, même si plusieurs enseignes ont fermé leurs portes ces dernières années, d’autres sont toujours ouvertes ou se sont créées depuis. À La Cerise sur le gâteau, un tout petit restaurant place Raimu, végétariens ou non trouveront toujours des plats à leur goût. Tout y est préparé avec des produits bio et locaux, dans une atmosphère chaleureuse. Une offre similaire, dans une ambiance cette fois différente et moderne, Le Drôle d’endroit, rue Aumône-Vieille, propose le « fait maison » est bio ou à partir de l’agriculture raisonnée, et accompagné d’une programmation culturelle, entre expositions et concerts live.

Et une boulangerie bio à Aix-en-Provence ? Oui, un peu à l’écart du centre-ville, à la rue Pierre de Coubertin, La Fabrique à pain y a trouvé sa place, en 2013. Une boulangerie engagée pour l’agriculture locale qui utilise les matières premières issues de l’agriculture biologique pour ses pains, et gourmandises, même si pour Matthias Arbion, co-gérant, « nous n’estampillons pas très clairement le logo AB. Il est discrètement mentionné ici et là – en vitrine, sur nos sachets et sur les sacs de farines en magasin. Bien sûr, une grande partie de notre clientèle a fait le choix du bio, mais une autre partie reste des consommateurs « lambda » ».

La Cerise sur le gâteau, 7 place Ramus

Drôle d’endroit, 14 rue Aumône-Vieille

La Fabrique à pain, 4 rue Pierre de Coubertin

Aquae Maltae brasse locale et… bio

Depuis 2015, la brasserie Aquae Maltae s’est spécialisée dans la production d’une bière artisanale 100% bio. Tout récemment, elle a déménagé pour s’installer au 2, cours Saint-Louis afin de gagner en visibilité et accueillir plus de personnes. On vient pour acheter de la blonde, de la blanche ou de l’ambrée mais aussi de la Gincko au gingembre ou selon les saisons, une vintage Old Age, une bière de Noël disponible uniquement à partir du 1er décembre… Le tout, en dégustation, avec modération, sur place ou dans une dizaines de cafés, tables ou caves aixois. Selon l’artisan brasseur Flavien Lombardi : « Notre clientèle est hétéroclite : des jeunes, des plus vieux et une majorité de couples entre 30 et 40 ans. Certaines personnes viennent avant tout parce que c’est bio et local, beaucoup pour la qualité et pour le goût de nos productions ». Un goût qu’il décrit comme particulier parce que sans produits chimiques, ajout d’arôme ou de sucre. « Par rapport à une bière industrielle, quand c’est fini dans la bouteille, la nôtre est bien vivante. Il y encore des levures, encore de la vie et des organismes vivantes », conclut Flavien Lombardi.

Aquae Maltae, 2 cours Saint-Louis

Prendre soin de soi avec Arom’aix et Onatera.com

Un parcours sans adresse de magasin de cosmétiques ne serait pas un parcours complet. Ainsi, Gomet’ a visité la boutique d’aromathérapie Arom’Aix, créée par le docteur en pharmacie Thierry Cazeaux et qui se trouve juste à quelques mètres de cours Sextius, rue des Cordeliers. Ici, tous les produits, y compris les huiles essentielles et végétales, les cosmétiques, le maquillage mais également des thés portent les labels bio. L’accueil par le créateur même du magasin est fort utile puisqu’il peut ainsi suggérer des conseils avisés à la clientèle.

Dans ce domaine, une nouveauté se prépare pour le mois de juin, en bas des Allés Provençales. Le site aixois Maboutiqueonaturel.com devenu depuis peu Onatera.com, spécialisé dans la distribution des produits naturels dont la plupart labellisés bio, va y ouvrir sa première boutique. Sur un espace de 200 m², la clientèle pourra choisir compléments alimentaires, huiles essentielles, extraits de plantes, infusions et gammes de soin parmi plus de 300 marques.