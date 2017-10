De Bigflo&Oli à Omar Souleyman : beau programme du vendredi à la Fiesta des suds

Très belle soirée en perspective pour les noctambules qui se donneront rendez-vous à la Fiesta des suds, le vendredi 20 octobre 2017. Quatre grands noms à l’affiche et de nombreux groupes à découvrir sans modération, parmi lesquels :

Les très attendus Bigflo & Oli : Ces talents précoces et surdoués tout droit débarqués de Toulouse ont connu une success story foudroyante avec leur rap fun et mordant, leurs textes anti-clichés et anti-bling bling ainsi qu’un sérieux sens de la dérision qui tranche dans le milieu hip hop actuel. Catapultés nouveaux héros de la scène rap, ils reviennent avec un second album – La Vraie Vie - déjà destiné à devenir un classique, avec Joey Starr et Busta Ryhmes en guests. Déjà venus en 2015, le retour à la Fiesta s’annonce bouillant.

Passé maître dans le maniement du hip hop, du scratch et du breakbeat, Chinese Man a bâti son empire à coups de samples facétieux, d’atmosphères groovies, de MC’s loquaces et d’évocations orientales savamment innoculées dans les black-musics. Leur révolution culturelle rallie autant les adeptes du rap que les aventuriers sonores dans l’ivresse d’un chant lacinant, du vibrant écho d’un gamelan javanais ou d’un sitar de Bombay. Le dernier album Shikantaza résonne comme une célébration électro-hip hop aux effluves planétaires, dans le sillon des tribulations soniques de ce collectif épique, indépendant et marseillais.

Avec leur rock racé et leur électro aux arrangements élégants, les dandys français de Poni Hoax n’ont jamais suivi les sentiers battus. Venu du free-jazz et repéré par la référence américaine Pitchfork pour leur premier album en 2006, le groupe voit plusieurs de ses singles s’imposer en hits des dance-floors internationaux. Son hybridation disco-rock teintée de romantisme parcourt le monde et se fixe pour le dernier opus du groupe entre les Tropiques du Cancer et du Capricorne pour une variation groovy entre São Paulo et Pattaya, dans une course musicale à la sensualité toujours aussi vénéneuse. Une Suite tropicale, idéale pour l’ivresse des nuits et des grands voyages.

Que de chemin parcouru pour cet incroyable chanteur du monde arabe. Natif du Nord-est de la Syrie, Omar Souleyman débute sa carrière en chantant dans les mariages le chaâbi mais surtout une dabka modernisée, sorte de raï moyen oriental de tradition poétique réhaussée de synthés hypnotiques. Repéré par un label américain, toute la scène occidentale se bouscule alors pour croiser ce phénomène kitsch au look de bédouin: de Bjork à Gilles Peterson, tous sont conquis par sa verve frénétique qui godille sur une électroriental trépidante et profondément enivrante. Une vraie claque !

Mais ce n’est pas tout… sont également programmés