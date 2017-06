[Bien-Être] Onatera.com ouvre sa première boutique à Aix-en-Provence

200 m² organisés par univers, une décoration qui reflète à la fois la nature, l’essentiel et la simplicité, mais surtout 3000 références immédiatement disponibles : la toute nouvelle boutique d’Onatera.com va emballer les adeptes de produits de bien-être naturels. Et pour les autres, c’est l’adresse à découvrir ce mois-ci.

Nous vous l’annoncions dans notre article sur un parcours bio à Aix-en-Provence du 13 avril, la célèbre société de distribution de produits cosmétiques naturels et compléments alimentaires Onatera.com, dont le siège est à Aix-en-Provence, ouvre une boutique physique, dès vendredi 16 juin 2017. Située avenue Armand Lunel, en bas des Allées provençales, elle va certainement devenir incontournable pour tous ceux et celles qui souhaitent découvrir le monde des produits naturels car chez Onatera, en plus d’un très large choix, le conseil prime.

Sur les 8 000 références et 350 marques en vente sur le site onatera.com, la boutique aixoise en propose près de 3 000 : une sélection parmi les produits phares comme la gamme à l’aloé vera de la marque Pur Aloé en tête, ceux de saison – actuellement tout ce qui concerne les piqûres d’insectes, les jambes légères ou les solaires…-, les exclusivités avec les marques Terraïa, Sana Gaïa ou Selva Sana, les grands noms du secteur comme Weleda, Dr Hauschka, Melvita…, ou enfin les incontournables telle la centaine d’huiles essentielles bio de l’aromathèque. À côté de cette dernière, une aussi belle collection d’eaux florales dont certaines sont conservées au frais, ainsi qu’un rayon des produits de base pour fabriquer soi-même ses cosmétiques.

L’engagement d’Onatera est de proposer le plus large éventail possible de produits, en grande majorité certifiés bio, mais dont les origines et les qualités sont les premiers critères. Un choix qui se retrouve également au niveau des prix. À Aix-en-Provence, il est désormais possible de tester, sentir, comparer une majorité d’entre eux, ce qui parfois peut manquer à la vente sur internet.

Dans l’espace nutrition, des thés, des tisanes et des jus santé mais aussi des superfoods. Poudre de baobab, d’herbe d’orge, de camu-camu, de graines de chia, de mata, de guarana, de spiruline… : issues de céréales, de graines, d’algues, de fruits, ces poudres aux noms si exotiques agrémentent salades, plats et recettes pour consommer différemment. Par ici, les gourmands et les curieux à la recherche de nouvelles saveurs.

Enfin, si le site est réputé également pour ses conseils, sur place, des ateliers Do It Yourself auront lieu chaque semaine dès le mois de juillet : fabriquer des cosmétiques, des smoothies, s’initier à la naturopathie… seront au programme. (lire notre article à paraître samedi 15 juin)