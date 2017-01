[BIAC 2017] C’est au tour du festival Les Élancées d’entrer en piste

Alors que les représentations s’enchaînent au village des chapiteaux à Marseille et dans les théâtres partenaires de la biennale internationale des arts du cirque sur toute la région, le 19e festival Les Élancées démarre mercredi 1er février 2017. Pendant douze jours, six communes accueillent plus de vingt compagnies. Rencontre avec la directrice artistique du festival, Anne Renault.

Gomet ‘ : Les Élancées en sont à leur 19e édition. Quel regard portez-vous sur l’art circassien depuis tout ce temps?

Anne Renault : En dix huit ans, l’art circassien a pris sa place dans le paysage culturel et, même si la France est bien placée car c’est une super école, ces artistes là n’ont qu’un seul pays : le monde entier. Que ce soit au cirque ou dans l’art des gestes, la barrière de la langue n’existe plus. Le cirque a une grande part dans le festival, mais Les Élancées c’est aussi de la danse, du mime, tous les arts du geste et du mouvement.

Gomet ‘ : Et par rapport à votre public ?

A.R. : Nous avons créé ce festival pour vivre un moment de fête au cœur de l’hiver car c’était toujours une période plus creuse. Aujourd’hui, c’est un public extrêmement fidèle qui vient et nous voyons même des spectateurs ne venir que pour le festival, notamment lorsque les vacances scolaires des autres zones correspondent aux dates. C’est aussi un événement intergénérationnel. Certes, nous avons des spectacles pour les plus jeunes, dès 3 ans, mais l’essentiel de la programmation vise plutôt les adolescents et les adultes comme, par exemple, Réversible de la compagnie québecoise Les 7 Doigts de la main, ou Halka du groupe acrobatique de Tanger.

Gomet ‘ : Votre festival est annuel et, tous les deux ans, il partage dix jours avec la Biennale internationale des arts du cirque. Comment se passe ce mariage bisannuel ?

A.R. : Très bien, ça circule et tout le monde s’y retrouve, sans oublier le temps fort de la journée professionnelle. On aime à dire qu’on est le festival de la biennale ! Si la biennale s’est posée à cet endroit, c’est aussi parce qu’il y avait Les Élancées. Nous croisons aussi nos regards, avec Guy Carrara. L’entre-deux biennales maintient cette présence du cirque et de l’art des gestes. L’an prochain, Les Élancées auront vingt ans et on y travaille déjà ensemble.

Gomet ‘ : Si vous deviez conseiller quelques spectacles en particulier, quel serait votre choix ?

A.R. : C’est difficile car de nombreux spectacles sont déjà complets mais il y a une jolie expérience à faire avec le spectacle Le Petit Cercle boiteux de mon imaginaire par la compagnie Zampanos. c’est du cirque de caractère qui se déroule sous un tout petit chapiteau de 40 places et la proximité avec le public est juste incroyable. La piste fait 1,50 m de diamètre… J’aime bien aussi l’idée de faire un parcours entre les différents lieux. Par exemple, mercredi 1er février, on peut démarrer avec Rock & Goal de Michel Kelemenis, à 16h au théâtre de Fos-sur-Mer, poursuivre avec Vuelos, par la compagnie Aracaladanza au théâtre de la Colonne de Miramas et finir à Istres,au théâtre de l’Olivier, pour découvrir Les Rois Vagabonds dans un conerto pour deux clowns qui a reçu le prix du public Avignon off. Ou alors aller en famille dans une des six communes et profiter de faire une balade comme à Port-Saint-Louis-du-Rhône, découvrir les paysages et les oiseaux. C’est un tout !

