[Beauté] Succès pour William Dessors et son réseau Le Cercle des coiffeurs

À la tête du nouveau réseau de franchises Le Cercle des coiffeurs, William Dessors inaugure le 11e salon de la marque, à Marseille. L’occasion de découvrir un jeune entrepreneur déterminé qui ne compte pas s’arrêter là.

Si la plupart des apprentis coiffeurs rêve d’ouvrir leur propre salon, William Dessors rêvait, lui, déjà de créer sa marque. Diplômé en 2005, il patientera sept ans avant d’ouvrir son premier salon en 2012 à La Ciotat, sa ville d’origine. « Avant j’étais trop jeune et il fallait attendre le bon moment » raconte William Dessors. La seconde ouverture aura lieu à peine six mois plus tard, à Aubagne cette fois. Une adresse devenue aujourd’hui le salon pilote de la marque avec ses 150 mètres carrés. Et après la création de sa sixième succursale, le jeune entrepreneur décide de passer à la vitesse supérieure en s’appuyant principalement sur son carnet personnel pour lancer son réseau de franchises. Son positionnement : des prestations haut de gamme à prix abordables. « Nous sommes en moyenne 30% moins chers que les autres enseignes pour un même niveau de qualité ».

Le Cercle des coiffeurs, un nom adéquat à la situation, compte désormais cinq franchises, dont la dernière en date a été inaugurée, ce lundi 26 février, avenue du Prado dans le 6e arrondissement de Marseille. En plus d’Aubagne et La Ciotat, le Cercle des coiffeurs est désormais présent « à Allauch, Carnoux, Marseille Bonneveine et La Valentine, également à La Valette du Var et Saint-Maximin. Et je suis en pourparler sur Montpellier et Avignon. Les succursales sont dans des centres commerciaux et les franchises plutôt en centre-ville », poursuit William Dessors.

À 33 ans, William Dessors réalise son rêve mais n’a jamais cessé son engagement comme pompier volontaire. Soutenu par le programme de financement « Salon Émotion » de l’Oréal, « plus ouvert que toutes les banques rencontrées qui ne vous font guère confiance quand vous êtes jeune », William Dessors vise l’ouverture d’une vingtaine de salons supplémentaires d’ici à 2020 sur le plan national.