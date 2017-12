[Beauté] Les nouveautés bio de La Corvette

Au pays du savon, La Corvette® - marque de la Savonnerie du Midi - lance six nouvelles recettes biologiques de savonnette et complète ainsi sa gamme Douceur Bio, labellisée Cosmos Organic et certifiée Ecocert, destinée à toutes les peaux , y compris le plus sensibles.

Lait d’anesse, Aloe Vera, Feuilles de figuier, Pêche de vigne, Huile d’Argan, Grenade enrichie au beurre de karité sont venues rejoindre les deux senteurs déjà existantes, Fleur de lavande et Amande douce. Les parfums, tous naturels, ont été finement sélectionnés. À noter que la savonnette au lait d’ânesse a reçu récemment le trophée Cosmebio de l’Excellence cosmétique 2107-2108.

On aime les coffrets créés par la marque pour les fêtes. Au choix : « Les pavés marseillais » et sa sélection de 4 savonnettes bio ou « Douceur de bain » contenant, lui, 2 savonnettes et une serviette en coton, conçue également selon les procédés de fabrication bio.

La Savonnerie du Midi poursuit ainsi sa démarche de certification bio de ses produits, fabriqués à Marseille (sans paraben, sans colorant, sans EDTA).