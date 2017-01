[Baromètre] Le président d’Aix Marseille Université Yvon Berland personnalité de la semaine

Le baromètre métropolitain revient désormais chaque semaine dans Gomet’. Publié dans Le Digest Hebdo réservé aux abonnés le vendredi, nous le proposons en accès gratuit pour tous les lecteurs de Gomet’ chaque début de semaine. Bonne lecture !

La personnalité : Yvon Berland

Carton plein pour Yvon Berland, le président d’Aix Marseille Université qui présentait ses voeux mercredi 4 janvier au personnel. Une cérémonie qui a réuni plusieurs centaines de personnes au siège du Pharo dont de nombreuses personnalités politiques et du monde économique. Une belle union sacrée autour de l’université unique du territoire, « première université de la rive nord de la Méditerranée dans le classement de Shanghai » a rappelé Yvon Berland.

Le chiffre : 500

Cinq cents millions d’euros, c’est le coût du changement des rames du métro marseillais entériné en décembre dernier dans l’agenda de la mobilité métropolitaine. Les groupes d’ingénierie américain Parsons et français Assystem assistent la Métropole Aix-Marseille-Provence dans l’élaboration du cahier des charges. Objectif : des rames tout-automatiques à partir de 2020-2025.

L’image : Marseille vue de l’espace

Jolie carte postale envoyée sur Twitter le 29 décembre depuis la station spatiale par l’astronaute français Thomas Pecquet alias @Thom_astro. La photo de Marseille a été prise à 325 km de la terre. « Un stade de foot, un vieux-port et des calanques qui se dessinent à l’Est… Mais c’est @Marseille ! Un peu de soleil de midi dans l’ISS », s’exclame l’astronaute. Sandra Rossi, la directrice de la communication de la Ville de Marseille, ne regrette pas le tweet qu’elle avait envoyé, comme quelques autres audacieux, pour demander à Thomas Pecquet un cliché de Marseille vu de l’espace.



On a aimé : unis pour la Camargue

La coopération entre l’ensemble des acteurs privés et publics des niveaux régionaux, départementaux, intercommunaux et communaux de la Camargue a porté ses fruits puisque, suite à l’appel à projets lancé en août par la secrétaire d’État chargée du Commerce et de l’Artisanat Martine Pinville, la Camargue vient d’être sélectionnée pour faire partie des 23 contrats de structuration de pôles touristiques territoriaux (SPôTT). Ainsi, conscients de leurs atouts et de l’intérêt de mutualiser leurs actions pour un rayonnement renforcé de la Camargue, les agences de développement touristiques – Bouches-du-Rhône Tourisme, Hérault Tourisme et Gard Tourisme – ont répondu à l’appel à projets ensemble. Et ils ont gagné. Bravo !

Bad buzz : les stats de population

Les résultats du dernier recensement de la population ne sont pas très favorables à la région Paca qui attire moins que d’autres régions françaises. Du coup, notre si beau territoire, pourrait être menacé d’un vieillissement prématuré qui laisserait forcément des traces en matière de dynamisme économique. À moins que le rebond, porté par l’innovation et une nouvelle politique de transports notamment, soit devant nous. Go !

Zapping : AMFT dans La Tribune

Lu dans La Tribune. La chronique au CES 2017 de Stéphane Soto d’Aix Marseille French Tech. L’année dernière, il était l’invité de Gomet’ pour ce même carnet de bord. Nous sommes heureux d’inspirer nos confrères quand c’est au service du développement de la métropole !