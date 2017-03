[Baromètre métropolitain] La personnalité de la semaine, c’est Corinne Vezzoni ! 

La personnalité : Corinne Vezzoni

C’est l’incontestable vedette (méritée) de ces dernières semaines à Marseille. L’architecte expose à la Villa Méditerranée une partie de ses réalisations (à voir jusqu’à fin mars, lire notre article) et a reçu jeudi 2 mars au palais du Pharo la Légion d’honneur en présence des huiles métropolitaines. Puisse l’Archiméditerranéenne continuer d’œuvrer pour la ville et pour le Sud !

Le chiffre : 6 026

C’est le nombre (compteur relevé au 2 mars) de signataires de la pétition « Ne remplaçons pas les trains par des cars, optons pour la complémentarité ! » Les 32 associations et collectifs d’usagers et de promotion du rail à l’origine du mouvement début février ont décidé, en complément, d’organiser des points presse afin d’interpeller le président de la Région, faire connaître aux habitants de Provence Alpes Côte d’Azur l’existence de cette pétition, expliquer les demandes formulées pour plus et mieux de transports collectifs. L’adresse de la pétition.

L’image

Belle démonstration d’unité du monde culturel et économique pour le lancement de MP 2018, réplique de l’année capitale européenne de la culture Marseille Provence. Tous les acteurs impliqués dans la manifestation qui aura lieu l’année prochaine étaient réunis le 14 février dernier à la CCI MP autour de Raymond Vidil, le PDG de l’armateur Marfret et président de l’association MP 2018.

On a aimé

La boutique formation Skola aux Terrasses du Pot lancée à la mi-février. Un tout nouveau concept-store au 2e étage des Terrasses du port avec des marques prestigieuses à la vente comme Kaporal, Joe Retro ou encore Veja, La Nouvelle, Haveney et le collectif Marseille Sometimes, et surtout lieu de formation pour 20 jeunes marseillais-ses (11 garçons et 9 filles âgés entre 21 et 27 ans). Action inédite menée par la fondation Apprentis d’Auteuil – L’Ouvre-Boîte Marseille, et initié par le Collectif pour l’emploi et soutenu par Pôle Emploi. Bref, un dispositif qui fait du bien !

Bad buzz

Pour convaincre l’industriel, les Hollandais ne reculent devant rien. Déjà avantagés par une fiscalité plus souple sur les sociétés, ils attaquent directement l’image du port marseillais. La direction du port de Rotterdam a diffusé, en séance privée aux investisseurs, un film montrant des scènes de conflits sociaux datant de plusieurs années. Même si les relations avec les syndicats se sont améliorés à Fos, l’équipe locale craint que les Chinois s’effraient de cette image de grévistes qui colle à la France. Lire notre article complet.

Lu dans L’Express:

« C’est bien une histoire de dérèglement neurocognitif, Marseille en souffre et par voie de conséquences le dérèglement neurolinguistique, anthropologique, économique, social, identitaire est engagé pour longtemps. » L’architecte vedette Rudy Ricciotti n’a pas de mots assez durs pour stigmatiser Marseille dans une interview accordée à L’Express-Défi grandes écoles. Excessif ?