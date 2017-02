Baromètre métropolitain : la personnalité, c’est Jean-François Suhas !

C’est un défenseur inlassable et exigeant du territoire. Depuis l’arrivée de Jean-François Suhas à la présidence du Club de la croisière Marseille Provence, ce pilote du port sait bien naviguer dans le monde du tourisme.

Nouvelle preuve ce jeudi 9 février avec la tenue d’un workshop réunissant des agences travaillant avec les croisiéristes et des professionnels locaux : « Les compagnies sont très attentives à la satisfaction client lors des escales. Nous devons veiller à sans cesse optimiser l’accueil des croisiéristes sur notre territoire et à leur proposer des activités conformes à leurs attentes » explique-t-il. Et Jean-François Suhas d’inviter à fournir aux touristes des « expériences inédites, mémorables, et authentiques. » Au travail !

Giocanti pour MIF 68, Coquio pour Brexit-1

Outre le baromètre métropolitain Le Digest Hebdo, réservé à nos abonnés Premium, est riche de nombreuses rubriques. À la une cette semaine du numéro 12, le grand projet de grossistes du textile – Marseille International Fashion 68 – et les démêlés d’Euroméditerranée SNCF sur la gare du Canet. Le « verbatim » accueille Fabrice Coquio le président d’Interxion France qui revient sur le projet de câble Brexit-1 entre New-York et Marseille. Et retrouvez aussi nos coulisses, infos sectorielles et la rubrique Métropolitain(e)s (organigramme, mouvements, bio-express) pour être chaque semaine les mieux informés.

