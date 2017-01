[Banques] La fusion-absorption de Martin Maurel par Rothschild & Co est effective

Depuis le 2 janvier 2017, les holdings de la Compagnie financière Martin Maurel et de Rothschid & Co ont fusionné. Ce rapprochement, annoncé en juin dernier, « se poursuivra par le rapprochement opérationnel des activités de banque privée en France des deux groupes, qui devrait intervenir au deuxième semestre 2017 », selon un communiqué diffusé lundi 2. Le nouvel ensemble opèrera en France sous le nom de Rothschild Martin Maurel.

Dans ce mariage, le groupe Martin Maurel apporte un montant d’encours de près de 10 milliards d’euros à fin 2015, dont 7 milliards d’euros en banque privée. Rothschild& Co, pour sa part, pèse en France 24 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont 10 milliards en banque privée (50 milliards d’euros au niveau mondial).

Préalablement à cette opération, les deux entités se connaissaient bien puisqu’elles détenaient réciproquement des participations croisées : Rothschild & Co possédait ainsi 2,3% de la Compagnie financière Martin Maurel, qui détenait elle-même 0,90% de Rothschild & Co.

La fusion a été réalisée majoritairement sous la forme d’un échange de titres sur la base de 126 actions Rothschild & Co par action de la Compagnie financière Martin Maurel. « La famille Maurel a reçu des titres et renforce ainsi sa présence au sein du concert familial élargi de Rothschild & Co, dont elle était déjà membre », explique le communiqué. L’opération a été financée à hauteur de 62% par l’émission de nouvelles actions (soit 6,1 millions d’euros d’actions nouvelles), et à hauteur de 38% par des facilités bancaires externes pour un montant de 88,3 millions d’euros. Au total, la transaction valorise la Compagnie financière Martin Maurel 240 millions d’euros.

Radiation en Bourse

« Nos deux maisons incarnent un modèle familial qui constitue notre singularité et notre force par rapport à nos concurrents. Ce rapprochement permet d’étoffer la palette de nos offres et de nos conseils auprès de l’ensemble de nos clients, entrepreneurs notamment, grâce à une gamme de gestion élargie et une ingénierie patrimoniale renforcée », a indiqué Bernard Maurel, P-DG de la Compagnie financière Martin Maurel.

La cotation des actions de la Compagnie financière Martin Maurel ont été suspendues à compter de lundi 2 janvier 2017. Et depuis mercredi 4, les nouvelles actions de Rothschild & Co ont été admises aux négociations sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le code Isin FR0000031684. Les actions de la Compagnie financière Martin Maurel seront radiées du marché libre d’Euronext Paris