[Balades] La Semaine de la randonnée en Provence fête ses 5 ans

C’est parti pour la Semaine de la randonnée en Provence qui fête ses 5 ans et propose, du dimanche 25 au samedi 31 mars 2018, pas moins de 85 randonnées gratuites, accompagnées par les associations affiliées à la Fédération française de randonnée, accessibles à tous. L’occasion de (re)découvrir le patrimoine culturel et naturel des calanques aux Alpilles.

Organisée par le Département, Provence Tourisme et le comité départemental de la randonnée pédestre des Bouches-du-Rhône (CDRP 13), cette semaine est l’occasion de sensibiliser les habitants à une pratique simple et accessible à tous, mais également de mettre en avant un tourisme responsable qui mise sur la randonnée. Ainsi, chacun peut s’adonner à « un voyage à pied qui permet autant de découvrir des espaces naturels et urbains remarquables que de traverser les marques de l’Histoire et les traces laissées par les hommes », comme le précisent les organisateurs car il faut savoir que le Département est propriétaire de 16 600 hectares naturels et sensibles, répartis sur une trentaine de domaine et le plan départemental des itinéraires de promenade et randonnée (PDIPR) représente plus de 2 000 km de sentiers protégés, accessibles et sécurisés où le public peut s’adonner aux sports et aux loisirs.

Avec son réseau d’itinéraires GR®, GR® de Pays et PR, c’est, en effet, un cadre d’exception entretenu tout au long de l’année par le Département et les baliseurs bénévoles officiels de la Fédération française de randonnée. Une semaine donc pour découvrir toute la diversité des paysages mais aussi les différentes pratiques autour de la : simple, nordique, aquatique côtière, longe-côte ou randonnée itinérante sur deux jours.