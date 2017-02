[Association] Les anciens des Grandes Ecoles fêtent les 50 ans du Greco avec de nouveaux projets

Les échanges et les rencontres promettent d’être denses vendredi à la Villa Méditerranée à l’occasion des 50 ans de l’association Le Greco. Le réseau d’influence rassemble en Provence les anciens élèves es grandes écoles (Centrale, Supelec, Polytechnique, Navale, Essec, HEC, Sciences-Po, Uniagro).

A l’occasion de cet anniversaire, un riche programme d’ateliers, de conférence et une soirée festive ont été programmés. Lors de l’événement, Le Greco dévoilera sa stratégie pour les années à venir. En 2017 il s’agit notamment d’augmenter le rayonnement en modernisant le positionnement du Greco par un programme mensuel de rencontres de haut niveau et le développement de partenariats.

Le réseau d’influence veut tisser des liens professionnels toujours plus denses (et également amicaux) entre ses membres, occupant des fonctions importantes dans le tissu économique local. Le Greco a aussi l’objectif d’élargir et accélérer le développement des entreprises des adhérents et ainsi dynamiser et valoriser la région. « Le Greco se définit comme promoteur du territoire, accélérateur d’opportunités et fédérateur, en s’appuyant sur un passé solide et riche d’expériences originales depuis maintenant 50 ans souligne Fabienne Michaille, chargée de la communication de l’association. Les nombreux clubs du Greco traduisent cette diversité et cette richesse : club entrepreneurs, club chercheurs d’opportunités, club vins et terroir, club jeunes anciens… »