Art contemporain : Marseille se place en fin d’été

Il y a d’abord les nouveautés de cet fin d’été 2017. L’épicentre des événements et expositions d’art contemporain se trouve rue de la République côté Vieux-Port. Avec d’abord le festival international d’art contemporain « a-part ». Cette manifestation qui se déroule depuis huit ans dans les Alpilles fait une incursion exceptionnelle à Marseille en clin d’oeil à la capitale européenne. « A -part avait été créé dans la perspective de Marseille 2013 » nous rappelle Leïla Voight, la fondatrice, rencontrée en pleine installation au 19 rue de la République aux côtés de l’artiste péruvienne vivant à New York Grimanesa Amóros.



Trois lieux éphémères sont ouverts du jeudi 24 au dimanche 27, au 19, 23 et 25 rue de la République. « Cuturel, esthétique, mais aussi sociétale et politique, le festival a-part se veut une plateforme d’expression ouverte aux artistes du monde. Ainsi au 19 on parcourra avec plaisir et intensité le Pavillon de l’exil de l’artiste et commissaire marocain Mounir Fatmi (photo -ci-dessous).



Thème forcément d’actualité qui résonne avec une tonalité particulière à Marseille, ville méditerranéenne ouverte sur le Sud. A-part est rythmé par les expos mais aussi des conférences et performances, et se conclut par une vente aux enchères, dimanche, à L’Orangerie 55 de l’Etude de Provence, partenaire du festival. Rendez-vous 55 rue Sylvabelle pour l’occasion.

> Lien utile : la présentation de la programmation du www.festival-apart.org

Autre événement, au coeur de la désormais rue de la « République de l’art contemporain », le vernissage des expositions à Chevalier Roze, sis du 2 au 19 de la rue voisine éponyme. L’inauguration de l’ensemble des galeries a lieu samedi à 17h (lire notre article de présentation.)



Les pérégrinations des amateurs d’art contemporain feront forcément étape, comme chaque fin d’été à La Friche, place forte de l’art moderne dans la ville. Art-o-Rama revient dès vendredi avec sa sélection affutée de galeries internationales qui exposeront jusqu’à à La Cartoucherie durant ce week-end d’ouverture puis durant les deux semaines suivantes (jusqu’au 10 septembre). Nous y reviendrons (lire nos précédents articles sur art-o-rama).

Art-o-rama : demandez le programme du salon international d’art contemporain de Marseille sur art-o-rama.fr/

Le Frac profite également du dernier week-end du mois d’août pour faire la tête à l’art contemporain. Il consacre une exposition à Mark Dion (du 26 août au 24 septembre ouverture vendredi 25 août de 18h à 19h) dans le cadre de Paréidolie, le Salon international du dessin contemporain à Marseille. En partenariat avec la galerie In Situ Fabienne Leclerc (Paris) et les musées de la Ville de Marseille, l’exposition se décline en deux lieux : du 26 août au 24 septembre au Frac et du 26 août au 1er octobre au Muséum d’histoire naturelle – Palais Longchamp, Marseille.

Et pour ceux qui en voudraient encore, il ne faudra patienter que quelques semaines pour retrouver Actoral, Festival international des arts et des écritures contemporaines qui se déroulera du 26 septembre au 14 octobre 2017 à Marseille. Ce Festival propose de découvrir des créations inédites et des artistes émergents : écrivains, plasticiens, metteurs en scène, comédiens, chorégraphes… Rendez-vous à l’espace Montevideo dans le 6e arrondissement.