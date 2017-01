[Communication] Argilla 2017 en promotion à Maison & Objets pour séduire aussi les pros

Le salon international Maison & Objets est un rendez-vous BtoB très prisé qui s’étend sur l’ensemble du parc des expositions de Villepinte (Paris Nord) et accueille 3 200 exposants. De son côté, Argilla, le marché international de la terre à ciel ouvert, regroupe tous les deux ans, à Aubagne, 200 ateliers de France, pour la majorité, et du monde. Avec 85 000 visiteurs en 2015, Argilla conquiert toujours plus de notoriété publique mais semble manquer de la venue plus affirmée d’acheteurs professionnels. D’où l’idée de la présence d’Argilla à Maison & Objets. Comme l’explique à la presse Sylvia Barthélémy, présidente du territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile : « Nous avons toujours voulu qu’Argilla soit un marché populaire et ça le restera, mais il n’est pas interdit d’avoir un marché haut de gamme. Si ce n’est pas nouveau pour le Pays d’Aubagne d’être représenté par ses céramistes à Maison & Objets, c’est la première fois que nous prenons un stand au nom de l’événement. Il sera situé dans le secteur Craft consacré aux savoir-faire d’exception ».

Sur les onze demandes de participation, ce qui est tout de même bien inférieur au nombre potentiel d’ateliers sur le territoire, trois ont été sélectionnées par le jury de M&O : l’atelier Les Deux Provençales, l’Atelier Romain Bernex et la sculptrice Sourski. « Ce choix s’est fait en toute transparence par le jury lui-même du salon, et c’est très important pour nous », précise Sylvia Barthélémy. Et à Éléonore Locato, directrice des politiques publiques de l’argile au conseil du territoire de Pays d’Aubagne et de l’Étoile, d’ajouter : « Comme Argilla 2017 accueillera l’Espagne en invitée d’honneur, les artistes Joan Serra et Mia Llauder (atelier Ixio) seront également avec nous. Une exposition leur sera consacrée au centre d’art de la chapelle des Pénitents noirs, du 3 juin au 10 septembre 2017 ».

L’art de la terre se conjugue au pluriel, preuve en est les univers si différents des artistes et ateliers qui seront présents dès vendredi à M&O. L’Atelier Romain Bernex, qui fête ses 20 ans cette année, a bâti sa réputation grâce à sa relecture d’un art de la table épuré, moderne, magnifié par son travail d’émaux transparents colorés. Ce process, devenu la marque de fabrique de l’atelier, est fort heureusement trop compliqué à mettre en place pour la production industrielle, ce qui lui permet de préserver le privilège de ses réalisations artisanales. Fort d’un catalogue haut en couleurs « Nature », l’Atelier Bernex mise sur ses trois nouveaux coloris que sont le bleu lagon, le bleu galet et l’ivoire pour séduire les acheteurs professionnels même si, comme l’explique son fondateur Cyrille Huygues Despointes : « Nous cultivons une certaine confidentialité pour nos productions. Peu de boutiques les ont à la vente. Par contre, nous travaillons également pour l’hôtellerie et le haut de gamme pour lesquels nous réalisons des pièces d’apparat. C’est peut être plus cette cible que nous cherchons à rencontrer à Maison & Objets. »

Autre style, autre usage : celui des Deux Provençales. Cet atelier, plus traditionnel dans le travail des sujets et objets provençaux, est à l’origine celui du jeune faïencier aubagnais Louis Sicard qui a créé, il y a 120 ans, un presse-papier en faïence et en forme de cigale, à la demande des patrons des Tuileries de Marseille comme cadeau d’entreprise. Pour rendre hommage à son illustre créateur, l’atelier, désormais nommé Les Deux Provençales, a développé la ligne Cigale Évocation, dont l’épure et les couleurs unies permettent à l’objet de prendre place dans les intérieurs et extérieurs d’aujourd’hui. Et c’est la raison également de la sélection de l’atelier pour M&O.

Enfin, ce sont des pièces uniques et plutôt de grand format que présentera l’artiste Sourski qui aime, selon son inspiration du moment, mélanger à la terre d’autres des matériaux bruts comme l’acier ou le bronze. Alors on imagine que ses réalisations seraient plus aptes à être accueillies en galerie d’art plutôt que dans un salon d’art de vivre et de décoration. Mais c’est justement la force et le positionnement exceptionnel de Maison & Objets acquis au fil des éditions : la pièce unique et les petites séries attirent tout autant, si ce n’est plus, les acheteurs professionnels.

Quant à la prochaine édition d’Argilla 2017, elle se prépare activement, les dossiers de candidature continuent d’arriver alors que les inscriptions sont closes depuis le début du mois de janvier et que le nombre de participants reste limité à 200. Ils seront examinés après Maison & Objets, les 3 et 4 février prochains. L’Espagne sera donc l’invitée d’honneur « en expositions mais également en animations, annonce Eléonor Locato. Nous allons passer à 22 ou 23 nationalités représentées et nous avons des demandes d’Amérique du sud et de Chine. Mais nous tenons également à soutenir la jeune création avec une sélection « Atelier de moins de deux ans ». Un véritable coup de pouce dont va bénéficier Muriel Lovo, qui a reçu le Prix du public 2015 ». Et à Sylvia Barthélémy de conclure par une idée qui lui trotte dans la tête : celle de trouver un lieu pour y présenter des pièces exceptionnelles et y accueillir les acheteurs professionnels. Mais où car, selon la présidente du territoire, « Aubagne manque d’un tel espace autre que la chapelle des Pénitents noirs qui sera déjà occupée et il faudrait faire vite d’ici l’ouverture d’Argilla ». En tout cas, le rendez-vous des 5 et 6 août prochains pour apprécier tant de talents et de créativité est déjà noté !