[Architecture] La plateforme web Bam veut lever 200 000 euros pour poursuivre son développement

« Il fallait faire correspondre l’offre et la demande en architecture » explique Mathias Boutier (à gauche sur la photo) quand on lui demande pourquoi il a créé Bam (Because Architecture Matters). Lancée en 2015, la plateforme internet vise à mettre en relation des architectes et des particuliers. Pour ce faire, Mathias Boutier sélectionne les architectes « en fonction de leurs réalisations, de leurs diplômes, de leur portfolio ».

Selon les projets et demandes soumis au site, Bam propose les architectes qui paraissent le mieux adaptés à la demande. « Les projets peuvent aller de la rénovation d’une pièce, d’un studio a la véritable construction d’une maison » souligne le jeune dirigeant, ancien financier chez Xange Private Equity. 300 architectes étaient référencés en décembre sur le site, ce qui avait permis 200 mises en relation et la signature 35 projets affirme Mathias Boutier, co-fondateur de la société avec Boris Lefevre (à droite sur la phato).

La société qui a bénéficié d’une bourse French Tech de la BPI (30 K€) est aussi lauréate du Réseau Entreprendre avec un prêt d’honneur de 30K€. Le Fonds innovation Marseille Provence participe également à l’effort pour les recrutements de la structure qui souhaite lever 200 K€ dans les prochains mois. Une seconde levée de fonds est envisagée en 2018. Neuf emplois devraient être créés dans les trois ans.