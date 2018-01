[Architecture] Jean-Michel Wilmotte, designer du cinéma Artplexe : « Il fallait bien terminer cette Canebière » (2/2)

Fin 2019, la Canebière accueillera, square Léon-Blum, à la place de la mairie de secteur, un multiplexe cinématographique dessiné par l’architecte Jean-Michel Wilmotte.

Avec Artplexe Canebière, quelle était l’idée du geste architectural ?

Jean-Michel Wilmotte : « Nous sommes au dernier niveau de la Canebière qui se termine en fuseau, donc nous avons là un terrain très allongé et il fallait intégrer ce programme composé de sept salles de cinéma, deux restaurants… Et puis il y avait un site à respecter avec l’église des Réformés et cette grande place Léon-Blum… c’est donc devenu un vrai projet urbain, parce que ce bâtiment devient une sorte de pivot, entre La Canebière qui se termine à cet endroit avec cet alignement de très beaux immeubles et cette église qui trône là. On a donc misé sur la verticalité, on a utilisé des blocs de pierre reconstitués et on a joué avec cette sorte de proue de bateau pour créer un dialogue avec les autres bâtiments.

Justement, l’emplacement a-t-il été une contrainte pour créer ce « dialogue avec les autres sites », dont vous parlez souvent pour ce projet ?

J-M. W : Ce dialogue se fait justement par ce choix de la verticalité et puis de la matière. L’emplacement n’a pas été une contrainte car ce projet n’est pas un simple ensemble de sept salles qui aurait pu tenir dans un hangar. Quand on parle de projet urbain et de dialogue, c’est aussi parce que le bâtiment va être traversant lorsqu’on viendra de Gambetta pour rejoindre la Canebière. De plus, le rez-de-chaussée est composé d’un grand atrium qui permet de la circulation verticale et de part et d’autre il y a deux grands espaces : un d’environ 200 m2 dans lequel il y aura une brasserie qui profitera également du square Léon-Blum pour faire de la restauration extérieure et un autre de 400 m2 qui sera dédié à l’événementiel (expositions, pop-up store, kiosque…) Ensuite, il y a deux niveaux dans lesquels il y a, à chaque fois, trois salles et puis si on monte encore un étage sur la proue, on a un grand restaurant panoramique avec vue sur la ville et de l’autre côté, une salle de 260 à 280 places dans laquelle on aura la possibilité, en dehors du cinéma, de faire des concerts, des lectures, différents événements. Une salle qui pourra avoir plusieurs vies dans la journée.

Vous avez conçu des projets à l’international, que ressentez-vous à l’idée de poser votre empreinte sur l’une des artères mythiques de Marseille ?

J-M. W : C’est important et c’est encore plus impressionnant. Il fallait bien terminer cette Canebière. Je trouve que c’est une espèce de place qui va dans toutes les directions, elle est juste tenue par l’église des Réformés, il ne fallait donc pas faire n’importe quoi. L’avenue nécessitait une architecture visible de jour comme de nuit, comme un phare. Si l’église des Réformés était allumée la nuit (elle ne l’est pas NDLR) on pourrait créer un beau dialogue entre les deux.

Artplexe, est plus qu’un cinéma, on dit « cinéma.art.food. » ?

J-M. W : C’est beaucoup plus qu’un cinéma, bien sûr. Aujourd’hui, les cinémas sont des bâtiments dans lesquels il y a très peu de choses, là il va y avoir une offre beaucoup plus variée. On ne pouvait pas se permettre de faire un bâtiment qui vieillisse trop rapidement non plus. Il fallait qu’il soit intemporel, par la matière, le verre, la transparence qu’on a voulu lui donner.

Envisagez-vous de vous implanter à Marseille ?

J-M. W : Les démarches sont en cours effectivement pour l’ouverture de la nouvelle agence sur le Vieux- Port, dans le courant 2018.