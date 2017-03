Un aquarium pour représenter la faune et la flore de l’étang de Berre inauguré à l’hôtel de l’agglomération

« Les communes ont engagé la reconquête de l’étang », le message de Gaby Charroux est clair. Son objectif : sensibiliser sur la situation de l’une des plus grandes lagunes d’Europe et abolir de nombreuses idées reçues sur sa prétendue pollution. Un aquarium de 500 litres contenant l’eau saumâtre de l’étang pompée du matin même a été mis en eau et sera progressivement rempli. D’abord, avec le fonds : coquillages et sable notamment, puis avec les zostères, ces plantes marines présentes dans l’étang et pour le prélèvement desquelles une autorisation préfectorale est requise. « Ensuite, nous introduirons les moules, les crabes, les palourdes et les autres crustacés. Enfin les poissons typiques comme l’anguille, exportée en Belgique et en Italie, le muge avec lequel est fabriquée la poutargue, la canadelle – un petit gobi-, la daurade », précise Patrick Parenti, président de l’association SPNE, Sensibilisation, Protection, Nature, Environnement.

Tunnel du Rove : deux inspecteurs du ministère en visite

Une inauguration symbolique, au lendemain d’une réunion avec les deux inspecteurs mandatés par la ministre de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie, Ségolène Royal, dans le cadre de la remise en circulation de la courantologie dans le tunnel du Rove, à un débit de 10m³ par seconde. « Il s’agit d’une mission de première phase expérimentale. Autant dire que le premier coup de pioche n’est pas pour demain, sourit Gaby Charroux, lucide sur ce dossier vieux de 50 ans. Alors même s’il s’agit d’un engagement de fin de mandature, nous avons été entendus. » L’opération coûterait entre 15 et 20 millions d’euros, dont des financements promis depuis huit ans par, entre autres, le Conseil régional, le Conseil départemental, l’Ademe, l’Agence de l’eau, à hauteur de huit millions d’euros. « Il nous faut encore un coup de pouce de l’État », résume le député-maire de Martigues.

Unesco : un comité de soutien avec Guédigian et Cantona

Ce dossier n’est pas le seul sur le bureau de Gaby Charroux, qui espère également la déviation des eaux de la Durance vers le Rhône. Et évidemment, la candidature de l’étang au patrimoine mondial de l’Unesco. Pour cela, il a créé l’association de préfiguration, au profit de laquelle une subvention de 5 000 euros a été votée lors du dernier conseil municipal. Il a également créé un fonds de concours et un comité de soutien, qui a remporté l’adhésion du réalisateur marseillais Robert Guédiguian, du footballeur Éric Cantona, l’intérêt de Jean-Claude Gaudin et l’enthousiasme de Martine Vassal. Là encore dans le calendrier, point d’urgence. « D’ici 5 ans, nous serons prêt à être inscrits sur la liste nationale au titre des biens mixtes », conclut Gaby Charroux.