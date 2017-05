L’application Ecobalade de Natural Solution désormais à bord de la goélette Alliance

La start-up marseillaise, lancée en 2008, grandit et vite. Après avoir mis sur le marché sa première version de l’application Ecobalade, il y a cinq ans, elle se lance dans le tourisme en partenariat avec la goélette Alliance. Ainsi, chaque mercredi, le voilier part à l’assaut des îles du Frioul avec dans la poche de chaque matelot d’un jour le petit guide marseillais. L’occasion pour Olivier Rovellotti de faire un point sur le développement d’Ecobalade et de Natural Solution.

À travers son application Ecobalade, la société Natural Solution, implantée rue Sainte à Marseille, offre aux promeneurs la possibilité de profiter du paysage, de découvrir la faune et la flore environnantes, sans avoir à sortir les guides botaniques du sac à dos. Cette dernière a fait entrer la nature dans l’ère du 3.0. Cinquante balades sont répertoriées et, si au détour d’un chemin, une petite fleur se présente ou le chant d’un oiseau se fait entendre, Ecobalade donne des réponses détaillées remplies d’anecdotes, en direct sur son téléphone.

L’application a été conçue de façon à être intuitive et interactive. De plus, elle intègre une dimension gaming pour intéresser les plus jeunes, en quelques secondes seulement le monde environnant n’aura plus aucun secret pour les promeneurs. « L’objectif n’est pas que le téléphone bip toutes les 30 secondes, ou de voir la nature à travers un téléphone, selon Olivier Rovellotti, mais d’augmenter l’expérience nature en apportant un peu plus de savoir et de connaissance ». Car à première vue, l’archipel du Frioul n’offre pas une végétation luxuriante, ni une multitude d’espèces animales, pourtant à bien s’y pencher, il possède son propre écosystème avec des végétaux qui se sont transformés après des millénaires d’autarcie pour devenir spécifiques à ces terres émergées. C’est ici qu’intervient le « Shazam » de la nature pour 70 espèces végétales et animales.

Jusqu’au bout de la découverte, sur mer et sur terre

À travers un partenariat avec le magnifique voilier Alliance, amarré sur le Vieux-Port face à l’Hôtel de ville, la start-up propose aux particuliers d’embarquer sur ce vieux gréement, chaque mercredi, pour une balade d’exception. Une journée entière à voguer dans la rade, plonger dans ses eaux cristallines et partir à l’abordage des îles au large de la cité. L’expérience est époustouflante ; on testé pour vous. À noter que la restauration n’a pas été oubliée puisqu’un déjeuner bio et local, concocté par la Casa Consolat, est proposé à bord. Un délice pour les yeux et les papilles.

Sur terre, toujours dans le cadre de ce partenariat, Ecobalade met à disposition un naturaliste et son célèbre assistant de poche. Ce dernier avec plus de 45 000 téléchargements, six nouvelles randonnées, dont trois sur l’archipel du Frioul, et des commentaires élogieux sur bon nombre de sites web nationaux, voit le succès d’estime amplement dépassé. Toutefois, le directeur de Natural Solutions voit plus loin : « Je pense que l’application au-delà d’être un « Shazam » de la biodiversité, elle a vocation à devenir un « Waze » de la randonnée. Prenez par exemple un dimanche, vous ouvrez l’application et découvrez que les chemins des calanques sont très empruntés, rendant désagréable cette expérience, alors nous pourrions vous proposer une autre balade tout aussi belle et agréable, mais avec moins de monde ».

Un premier pied mis dans le tourisme et Natural Solutions poursuit son développement. La société marseillaise, leader dans le domaine de la biodiversité à travers ses applications, démarche de nouveaux marchés. « On est dans l’attente d’une réponse, qui devrait intervenir dans les prochains mois, concernant un appel d’offres pour le challenge Mob-up de Lyon » dont l’objectif premier est de mettre en lumière, via les outils numériques, le tourisme vert en montagne. « Il y a tant à faire ici à Marseille avec le tourisme qui se développe. On pourrait par exemple créer une expérience marketing, avec l’office du tourisme de la ville par exemple, en créant des visites virtuelles via les casques à réalité augmentée. Une personne qui prépare un voyage, met le casque et se retrouve plongée en plein cœur du parc national des calanques, cela déclenche l’acte d’achat. » D’ici là, les mercredis de l’été seront à destination du Frioul.