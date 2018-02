[Gomet' Santé] La ministre Agnès Buzyn promet d’aider les hôpitaux marseillais au maximum

Nouvel épisode dans le combat pour la survie des hôpitaux marseillais. Mardi soir 20 février, une grande délégation locale s’est entretenue avec la ministre de la santé, Agnès Buzyn, sur l’avenir de l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM). Le maire, Jean-Claude Gaudin, la présidente du Département, Martine Vassal et le président de Région, Renaud Muselier, ont été les premiers reçus par la ministre avant les députés LaREM Claire Pitollat, Said Ahamada, Cathy Racon-Buzon, Alexandra Louis, François-Michel Lambert, Anne-Laurence Petel, Mohamed Laqhila, Monica Michel, Jean-Marc Zulesi, le communiste Pierre Dharréville et les sénateurs, Samia Ghali et Stéphane Ravier. Même la maire d’Aix-en-Provence, Maryse Joissains avait fait le déplacement.

L’Etat débloque en urgence 9 millions d’euros

En jeu, une aide substantielle de l’Etat pour le redressement des comptes de l’AP-HM qui affiche une dette d’un milliard d’euros et un déficit cumulé de 550 millions d’euros. En début de mois, le comité de performance et de la modernisation de l’offre de soin (Copermo) déclarait le plan de redressement de l’AP-HM éligible à un soutien financier. Les hôpitaux marseillais estiment leur besoin à 300 millions d’euros pour rénover ses bâtiments, créer une nouvelle maternité et restructurer son parcours de soin. Reste à savoir exactement quelle sera la participation de l’État : « La ministre nous a annoncé que nous étions en droit d’attendre le maximum possible », ont déclaré les président des trois collectivités dans un communiqué commun sans pour autant préciser un montant. Pour parer les besoins les plus urgents (petit matériel, équipements de surveillance…), l’Etat a d’ores et déjà débloqué 9 millions d’euros soit 1,5 million de plus que la somme annoncée par l’agence régionale de santé (ARS) au début du mois.

Agnès Buzyn viendra visiter les hôpitaux marseillais

Alors que son prédécesseur, Marisol Touraine, n’a jamais accepté les invitations de Jean-Claude Gaudin, la nouvelle ministre, Agnès Buzyn, a donné son accord de principe pour une visite prochaine des hôpitaux marseillais. Ce sera peut-être l’occasion pour les syndicats d’avoir plus de précisions sur leur crainte d’un millier de suppression de postes. « Nous avons demandé une attention particulière pour le personnel, et en particulier le personnel soignant. De plus, la ministre a entendu avec bienveillance notre demande d’une augmentation du nombre d’internes affectés à Marseille pour la prochaine vague », ajoute le communiqué des présidents de collectivités.

Les élus ont également demandé l’alignement des hôpitaux marseillais sur leurs homologues parisiens et lyonnais quant à la question de l’indemnité de résidence. Actuellement, les 8,5 millions d’euros de primes versés aux agents de l’AP-HM pour l’aide au logement n’est pas remboursé par l’Etat qui la finance pourtant à Paris et Lyon. Une réserve financière de 400 millions d’euros sera aussi débloquée par le gouvernement sur le volet numérique, pour la France entière, et Marseille compte en tirer pleinement parti. Les élus locaux et la ministre se sont donnés rendez-vous dans trois mois pour faire un point sur le plan de sauvetage des hôpitaux marseillais.