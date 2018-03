[Gomet' Santé] Un anti-inflammatoire contre le mélanome testé à Toulouse

Première mondiale à l’Oncopole de Toulouse. Depuis deux mois, un essai introduit un anti-inflammatoire dans le protocole des soins des mélanomes les plus agressifs pour améliorer l’efficacité du traitement. Dans un premier temps, les tests concerneront six patients. Puis, six autres en bénéficieront s’il n’y a pas d’effets nocifs. Enfin, dans un délai de 18 mois, 30 malades bénéficieront du traitement avec comme objectif une généralisation de cette approche d’ici trois à quatre ans. Cet essai s’appuie sur les résultats pré-cliniques obtenus au laboratoire Centre de Recherches en

Cancérologie de Toulouse (CRCT). « A l’intérieur des métastases de divers cancers, dont le mélanome, nous avons constaté un état d’inflammation qui concourt à la diminution de l’immunité et à la résistance du mélanome au système immunitaire, explique Nicolas Meyer, dermatologue à l’institut universitaire de recherche du cancer de Toulouse et coordonnateur de l’essai. Cette inflammation est orchestrée par une protéine connue, le TNF (Tumor Necrosis Factor). Une inflammation est normale dans tout processus pathologique. A travers cet essai, nous essayons de l’orienter de façon à ce que les mécanismes de défense naturels de l’organisme soient efficaces contre le cancer. »

Les médicaments utilisés lors de cet essai ne sont pas de banals inflammatoires comme la cortisone ou l’ibuprofène. Le traitement est très ciblé puisqu’il utilise la molécule anti-TNF, utilisée depuis les années 1990 pour lutter contre la maladie de Crohn, la polyarthrite rhumatoïde ou encore le psoriasis. « Nous couplons cette molécule à de l’immunothérapie, par des inhibiteurs de checkpoints immunitaires, afin de créer une synergie d’action », précise Nicolas Meyer.

+10% de mélanomes par an en France

Cet essai, financé par le laboratoire international Bristol-Myers Squibb (BMS) basé à New-York, dans le cadre d’accords de recherches avec l’institut de recherche contre le cancer de Toulouse, vise à améliorer l’efficacité des médicaments contre le mélanome. « Le pilotage scientifique est complètement indépendant du financement, précise le dermatologue. Nous espérons des guérisons sans pour autant pouvoir les promettre, cet essai est une phase 1, très précoce. C’est la première fois qu’on administre ce traitement aux patients. »

Annuellement, 12 0000 cas de mélanomes sont diagnostiqués, dont 2 500 à 3 000 vont métastaser et nécessiter un traitement d’immunothérapie en France. L’Oncopole de Toulouse inclut 1 200 de ses 12 000 malades dans des essais cliniques et mène au total 350 essais thérapeutiques différents. Les recherches sur l’immunothérapie resteront l’un des axes forts de l’Oncopole dans les années à venir. Un projet financé par l’Union Européenne et porté par le Dr Nathalie Andrieu-Abadie s’est fixé comme objectif de trouver de nouveaux mécanismes de résistance à l’immunothérapie. « L’incidence du mélanome augmente de 10% chaque année, ajoute Nicolas Meyer. Cela signifie que, malgré les avancées de la médecine, le message de prévention n’est toujours pas assez efficace. Le mélanome est très directement lié à la quantité d’UV que la peau reçoit. »