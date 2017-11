[Vidéos] Retour en images sur la 5e édition de la Semaine AMU-Entreprises

La 5e édition de la Semaine AMU-Entreprises a une nouvelle fois été riche d’échanges, de partages et d’expériences entre les monde économique et universitaire. Durant une semaine, les événements se sont succédé dans sur différents sites d’Aix-Marseille Université (Digne, Marseille et Aix) et dans des lieux emblématiques du territoire à l’image du Fond régional d’art contemporain (Frac) le jour de l’ouverture, lundi 13 novembre, ou les Archives départementales. L’innovation était également au cœur de cette nouvelle manifestation avec une journée dédiée aux recherches et concepts innovants des différentes composantes d’AMU.

Le forum stages et emplois, organisé à la faculté de sciences de Marseille et la faculté de droit d’Aix-en-Provence, a remporté un véritable succès. Les étudiants se sont pressés pour tenter de décrocher un contrat. Les 36 heures chrono, dédiées à la création d’entreprise ont également tenu toutes leurs promesses mettant en avant tout le talent créatif de la jeunesse. « Une réussite pour cette 5e édition », assure Yvon Berland, président d’Aix-Marseille Université. Retour en images sur une semaine pleine de rires, de surprises, de collaborations fructueuses, d’ouverture, d’imagination…