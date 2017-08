La France Insoumise de Jean-Luc Mémenchon : amphis d’été à Marseille

Du 24 au 27 août , l’insoumission s’empare de la fac Saint-Charles. Les premiers ateliers de réflexion s’ouvrent jeudi 24, dès 14 h. Suivront débats et tables rondes, vendredi 25, avec projection de films et documentaires en soirée. Samedi 26 sont prévues déambulations et conférences « gesticulées », autour de la Canebière. En clôture de ces « amphis d’été » de La France Insoumise (LFI), dimanche 27 août, en fin de matinée, s’exprimera le député -porte-étendard, Jean-Luc Mélenchon .

En dépit de son faible effectif parlementaire, LFI se considère comme la première force d’opposition. Elle souhaite poursuivre une dynamique collective tournée vers l’action, dans le prolongement des espérances semées lors des récentes campagnes électorales, en faveur d’un « avenir en commun.» Et que survienne « l’ère du peuple », après la vague dégagiste.

Rampe de lancement

Ces rencontres sur la butte Saint-Charles devraient aussi servir de rampe de lancement, et de tremplin, en vue de la marche nationale programmée un mois plus tard, samedi 23 septembre… Début d’automne visant à protester contre le « coup d’Etat social » fomenté par le quarteron Macron-Gattaz-Philippe-Penicaud hostile au gros livre rouge.

L’agenda des insoumis prévoit ensuite la réunion d’une convention nationale, les 14 et 15 octobre, afin de définir objectifs et axes d’action. Les représentants du mouvement seront invités à siéger par tirage au sort parmi les signataires du projet initial de non soumission à l’ordre établi.

Afin de contribuer à ces échanges, une « boîte à idées » vient de s’ouvrir au coeur de LFI. Quatre thèmes de discussion sont évoqués : quelles campagnes mener, selon quelles modalités d’action, avec quels outils efficaces, et en inventant quelle nouvelle forme d’organisation ?