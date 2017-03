[Transports] La Ligne nouvelle PCA : question sur un tunnel dans la vallée de l’Huveaune

Le comité de pilotage de la Ligne nouvelle Provence-Côte d’Azur s’est réuni le 8 février dernier sous la présidence de Stéphane Bouillon, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour étudier le résultat de la concertation publique menée de mai 2016 à janvier 2017. La LNPCA a pour vocation de désenclaver le sud-est de la France avec une ligne ferroviaire performante entre Marseille, Toulon et Nice. L’ensemble des co-financeurs et collectivités concernées a ainsi pu constater que le projet a fortement mobilisé le public qui s’est prononcé sur les différentes variantes de tracés et de positions de gares. L’enjeu porte notamment sur les aménagements de la « priorité 1″, dont la réalisation est prévue à l’horizon 2030 et qui concerne les nœuds marseillais, azuréen et la Pauline à Hyères (83).

Nouvelle étude pour le tunnel sous l’Huveaune

Le copil a ainsi identifié deux points sensibles relevés par la concertation et qui feront l’objet de nouvelles études avant leur intégration éventuelle s’ils se révèlent pertinents. Il s’agit du passage en tunnel dans la Vallée de l’Huveaune et une meilleure desserte du nœud azuréen via la création d’une gare TGV à Cannes-La Bocca et un nouveau positionnement pour la gare de Sophia-Antipolis. Outre ces points sujets à débats, le copil va approfondir les études sur les tracés et gares mis en exergue par la concertation publique. Des éléments pris en compte pour la constitution du dossier d’enquête d’utilité publique et surtout pour le dossier qui sera envoyé au secrétaire d’Etat aux Transports en vue d’une décision ministérielle qui actera le projet tout en précisant sa feuille de route.

En attendant, le lancement de l’enquête d’utilité publique, SNCF réseau va mettre en place un dispositif d’information et de concertation continue avec les élus et acteurs locaux à destination du grand public. Le copil a également profité de cette réunion du 8 février pour alerter les collectivités locales pour accélérer les études de la « priorité 2″. Elle concerne les projets qui seront réalisés après 2030 : la création d’une troisième voie à Toulon et l’aménagement de la gare, ainsi que la création d’un pôle d’échanges multimodal au Muy (83). En parallèle des avis du copil, SNCF réseau et le garant de la concertation vont transmettre le bilan de la concertation publique à la Commission nationale du débat public (CNDP), laquelle formulera son avis et autorisera sa publication.