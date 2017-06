Alerte rouge : Marsatac envahit le parc Chanot

Moins d’un an après sa dernière édition, le festival marseillais revient en force avec une nouvelle formule bien saignante, les vendredi 23 et samedi 24 juin. Nouvelle date et nouveau lieu pour Marsatac qui quitte la Friche après cinq années de bons et loyaux services pour gagner en puissance au parc Chanot avec une capacité de 17 000 personnes. Les équipes ont fait appel à un collectif de plasticiens pour habiller les trois scènes qui accueilleront ce 19e opus, entre retour aux sources et nouvelles générations.

Un vendredi old school et enflammé…

En 1999, Marsatac faisait ses premiers pas parrainé alors par les bad boys de la nouvelle scène rap marseillaise, la Fonky Family. Dix-huit ans plus tard, ils font leur grand retour sur les planches du parc Chanot le 23 juin, pour le plus grand bonheur des fans qui attendent cette reformation depuis 2007. Toujours accroché à ses racines urbaines, Marsatac fait revenir des habitués comme les New-yorkais de De la Soul qui se produiront en formation Live Band. Les Californiens de House of Pain, auteur du mythique « Jump Around », ajouteront encore un peu plus de bon son « old school ». Mais, si auparavant, le festival séparait Hip-Hop et électro en deux soirées, cette nouvelle édition casse les codes et mélange tout ce petit monde. Ainsi, les Belges de Soulwax et le trio infernal de Birdy Nam Nam commenceront à faire monter la sauce en mixant les deux styles avant de laisser la place à des poids lourds du clubbing comme Nicolas Jaar.

… et on remet le couvert samedi

Samedi, pas question de faiblir. Marsatac enchaîne sur le même rythme avec les Sud-Africains, Die Antwoord et leur rap-techno-hard core qui risque d’en scotcher plus d’un. Mr Oizo, vieux briscard de la french touch électro, revient à Marseille pour un nouveau set endiablé. Même punition avec Kid Francescoli, un ami de longue date du festival. Un autre Français devrait marquer les esprits, le rappeur Vald avec ses lyrics absurdes et drolatiques. Enfin, la fanfare allemande Meute, avec ses reprises de grands classiques électro, promet également d’animer le dancefloor.