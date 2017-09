Aix Val Saint-André : une entrée de ville (pas encore) à la hauteur

« Toutes les promesses ont été tenues, seuls quelques dossiers restent en suspens », nuance Muriel Hernandez, conseillère municipal déléguée aux relations avec les habitants, suivi et développement du quartier Val Saint-André, Arc, La Torse, une zone située au sud-est d’Aix-en-provence. Parmi eux, la réhabilitation de l’oratoire, cette statue de la Vierge au pont des Trois Sautets. Ce lieu, immortalisé par Cézanne, accueillait l’œuvre du XVIIIe siècle, classée monument historique et emblème du quartier, qui a été détériorée. Depuis, les habitants attendent de la récupérer.

Autre enjeu : l’entrée de ville, côté Val Saint-André. Les habitants se plaignent des voitures qui roulent trop vite, des trottoirs inexistants, et des bus qui ne passent que trop rarement. « C’est une entrée de ville immonde et indigne d’Aix », s’insurge une dame dans l’audience. « Le 54 passe de façon trop aléatoire, alors c’est moi qui accompagne mes filles à l’école à Aix, renchérit ce quadragénaire. C’est un no man’s land organisationnel. »

La Métropole dans le viseur

En cause, le couloir de bus Malacrida, prévu pour faire la jonction entre le parc relais et le centre-ville, qui n’est toujours pas construit. « C’est une compétence métropolitaine, se défend Muriel Hernandez. Ou plutôt une incompétence métropolitaine ! Le chantier a été rallongé d’un an. La Métropole avance au rythme d’un escargot sous Stylnox. On se pose des questions sur les projets à venir. »

D’un point de vue sportif, trois terrains de padel ont été installés sur ce territoire de 3,8 km² sur lequel vivent 9 000 habitants. La piscine Yves Blanc est toujours en chantier et devrait ouvrir l’été prochain, avec seulement une semaine de retard. « Nous attendons la pose du toit ouvrant avec grande impatience, indique l’élue, puisque cet équipement devrait accueillir 200 000 visiteurs par an. »

L’objectif de Muriel Hernandez est pourtant louable : dynamiser cette zone et développer les espaces verts, entre les parcs de la Torse et des Bords de l’Arc. « Je voudrais que tout puisse se faire à vélo, jusqu’au centre-ville. » Mais de ce point de vue, le chemin est encore long.