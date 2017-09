Aix-Marseille Université se dote d’une plateforme dédiée aux objets connectés : « IO Lab »

Yvon Berland, le président d’Aix-Marseille Université, a inauguré lundi 4 septembre la nouvelle plateforme « IO Lab » aux côtés de Martine Vassal, la présidente du Département. Située au cœur de la technopole de Chateau Gombert, elle réunit dans un même lieu les équipements permettant de concevoir et valider les objets connectés intelligents de demain. Jusque là disséminés dans les locaux de l’école Centrale de Marseille, le matériel et les équipes sont désormais rassemblés dans un espace dédié de 450 m2 dont l’aménagement a duré deux ans et financé à hauteur de 850 000 euros par l’institut matériaux microélectronique et nanosciences de Provence (IM2NP), Aix-Marseille Université et le CNRS. Le projet, né en 2005 au moment des discussions autour du regroupement des écoles d’ingénieurs sur Marseille, a permis de rassembler pour 11 millions d’euros de moyens matériels et logiciels de conception et de caractérisation de circuits et systèmes intégrés.

Un lieu d’innovation pour les universitaires et les industriels

La Plateforme IO Lab est le fruit d’une politique de recherche en partenariat entre les académiques et les industriels. La principal source de financement provient de projet mené en collaboration avec ST Microelectronics (Mage), Atmel (Erevna), Gemalto… Par exemple, le géant Airbus Helicopters a fait développé ses étiquettes d’identification sans contact par l’IM2NP et des start-ups locales comme Idtag et Tagsys. Le laboratoire signe chaque année une centaine de contrat de recherche pour un revenu d’environ 10 millions d’euros, « soit 92 % de nos dépenses hors masse salariale », précise Rachid Bouchakour, le directeur de l’IM2NP. La nouvelle plateforme doit permettre aux 340 chercheurs du laboratoire de poursuivre leurs travaux pour donner naissance aux technologies de demain.

Un creuset pour les nouveaux objets connectés

Actuellement, ils travaillent beaucoup sur le domaine de la e-santé et a donné naissance en juin dernier a une start-up prometteuse. Wit Monkey a créé un dispositif médical permettant aux patients de réaliser un électrocardiogramme par simple pression des pouces sur une carte connecté de la taille d’un ticket de bus. Le prototype est disponible et testable à l’IO Lab. D’autres pistes sur l’internet des objets ou encore le secteur de la défense sont explorés et pourraient donner naissance à de nouvelles innovations.