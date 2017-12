Aix Marseille Université lance les Women Innovation Awards avec BNP Paribas

Une fois de plus, Aix Marseille Université s’engage dans la vie de la cité. Et cette fois pour un combat partagé par nombre d’acteurs mais qui peine encore à remporter le succès attendu. Comme le rappelle Yvon Berland, le président d’Amu, dans son discours introductif à la première soirée des Women Innovation Awards organisée lundi 11 décembre 2017 au Pharo, une série de statistiques témoignent de la sous-représentation des femmes dans de nombreux domaines de recherche mais aussi dans l’entrepreneuriat.

Ainsi « les femmes sont peu représentées dans les dispositifs de soutien à la R&D et à l’Innovation » Elles ne représentent que « 14% des patrons de Jeunes Entreprises Innovantes, 13% des lauréats au concours I-Lab de la BPI, concours national d’aides à la création d’entreprises, 13% dans les demandes de brevets publiés de 2003 à 2013 en France. » Et d’ajouter « les femmes sont sous représentées dans plusieurs disciplines scientifiques : 18% en sciences pour l’ingénieur, 22% en physique, mathématiques et informatique, 28% en sciences de la terre,37% en chimie, alors qu’elles sont 53% en pharmacie et 59% en langues et littérature ! »

Les deux lauréates seront accompagnées durant une année

Partant de ce constat, Aix Marseille Université a décidé d’adopter une « attitude pro-active ». Le concours lancé avec BNP Paribas a une double vocation : encourager les vocations en sensibilisant à l’entrepreneuriat au féminin et accompagner les projets puisque les deux lauréates ont reçu un financement de 8000 euros de BNP Paribas ainsi qu’un suivi régulier de l’état d’avancement de leur projet.

Sélectionnées au mois de novembre après un appel à candidatures, les neuf candidates, étudiantes ou statutaires d’Amu, du CNRS ou de l’Inserm, ont été formées au pitch et préparées à l’oral. L’audition des finalistes devant un un jury d’experts et la proclamation des résultats a donc eu lieu lundi 11 décembre 2017. Yvon Berland, Éric Berton vice-président innovation et valorisation Amu, Anne Pointet, directrice régionale réseau Méditerranée – BNP Paribas, Corinne Vezzoni, architecte, et Marie-Laure Guidi (cabinet consulting Ioda) ont fait leur choix selon trois critères essentiels : le caractère innovant de la technologie, du procédé, ou du service proposé, l’apport du projet en termes d’utilité économique, de développement durable, ou sociétal et enfin l’équilibre financier et la viabilité du projet. Stéphanie Ducrot pour son projet Diaglect (outil de dépistage de troubles de la vision chez l’enfant) et Laurie Pahus pour EligibiliTEST (bases de données de patients pour des tests médicaux) sont les deux gagnantes. Bravo à elles et aux autres participantes qui ont toutes présenté des projets remarquables. Rendez-vous en 2018 pour la 2e édition.

Félicitations à Stéphanie Ducrot et Laurie Pahus, lauréates des Women Innovation Awards pour leurs projets Diaglect et EligibiliTEST respectivement !

Merci à toutes les participantes !@SATTse_ @mabanque_bnpp pic.twitter.com/anR1GePtqc — AMU (@univamu) 11 décembre 2017