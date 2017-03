San Marina relooke sa boutique aixoise pour mieux exposer ses nouvelles collections

Remise en beauté réussi pour la boutique aixoise de la marque marseillaise San Marina qui a rouvert ses portes jeudi 2 mars et présentait ses nouvelles collections printemps/été 2017 pour femmes, hommes et enfants.

En effet, il y a quelques mois, San Marina lançait son nouveau concept « Riviera », c’est au tour de la boutique aixoise d’en bénéficier. Résultat : un bel espace lumineux sur deux étages, tout de blanc vêtu et quelques détails colorés pour augmenter le contraste. Un nouvel écrin épuré met parfaitement en valeur les couleurs gaies et flashy qui domineront cet été.

La boutique, ouverte depuis 1982 à Aix-en-Provence, offre ainsi une nouvelle expérience shopping et comme nous l’explique Nicolas, responsable de la boutique : « Avec le mobilier blanc, nos modèles sont à la hauteur du regard et la circulation est bien plus agréable ».

On y retrouve les points forts de San Marina : du cuir, des couleurs et des imprimés originaux, des accessoires assortis, et surtout, cette cambrure idéale pour les talons hauts. De plus, pour la première fois, la marque s’allie une égérie et elle est fort bien choisie … On s’y rend à grand pas !