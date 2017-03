Un nouveau label pour les bars aixois : « Ici, on respecte la vie nocturne »

La charte de la vie nocturne, une convention conclue entre la Ville et les établissements de nuit afin d’établir un équilibre avec les habitants et améliorer la qualité de la vie nocturne à Aix, a été signée mercredi 15 mars à l’Hôtel de Ville. Composée de certaines obligations pour les établissements pour lutter contre l’alcoolisme, la drogue et le bruit, elle comprend aussi des avantages comme la possibilité d’ouverture jusqu’à 2 heures du matin s’ils respectent la charte.

Plus précisément, les pubs, les bars, les discothèques et les restaurants qui décident d’adhérer à cette charte s’engagent, par exemple, à ne pas servir de boisson aux personnes visiblement ivres et d’arrêter à vendre l’alcool au moins une demi-heure avant la fermeture. Ils devront aussi tenir des éthylotests à disposition des clients. Pour minimiser le bruit, il est proposé que ces établissements installent un sas d’entrée.

Interdiction de consommation à l’extérieur

Pour encore moins gêner le voisinage, il sera interdit de consommer les boissons à l’extérieur et la sortie des fumeurs sur la voie publique sera limitée à des groupes restreints. Cette charte s’applique à tous les quartiers de la ville, elle annule et remplace la précédente qui avait été votée par le conseil municipal en 2013. Étant donné que l’adhésion est volontaire, les établissements qui s’engagent auront une étiquette « Ici, on respecte la vie nocturne ».

Maryse Joissains, la maire d’Aix-en-Provence a déclaré lors de la présentation de la signature de la charte qu’Aix était une ville étudiante et que les étudiants voulaient vivre dans une ville ouverte sur l’extérieur. La Ville s’engage « pour que les citoyens de cette ville et leurs enfants puissent vivre normalement, que les travailleurs puissent travailler normalement et que les étudiants puissent s’amuser normalement. Pour le faire, je crois qu’on doit faire des petits efforts, chacund’ entre nous, au niveau où on peut agir et je crois qu’on y arrivera ». Laurent Nunez, préfet de Police des Bouches-du-Rhône, Alain Paulin, président départemental de l’UMIH 13 (Union des métiers des industries de l’hôtellerie) et Michèle Barrale, présidente de la Fédération des CIQ qui représentent les habitants sont également co-signataires de la charte.

Un comité de pilotage de la vie nocturne doit être créé, il se réunira une fois par an pour établir un bilan de l’année écoulée et proposer les stratégies pour l’avenir. Il sera présidé par la maire d’Aix et composé des adjoints au maire et des agents de la Ville concernés et de représentants de la Police nationale, de la Préfecture, de l’UMIH 13 et des CIQ. Cet accord met un un terme à la longue polémique qui a animé, ces deux dernières années, le débat public à Aix après l’arrêté préfectoral de fermeture des bars aixois à minuit et demi.