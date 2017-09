[Aix-en-Provence] Machines et langages investissent la Fondation Vasarely

Avec les rendez-vous programmés autour de la nouvelle exposition Langages Machines de la Fondation Vasarely, Aix-en-Provence explore ce que devient l’écriture à l’ère numérique. Un week-end inaugural entre vernissages et performances.

Un ordinateur qui se révolte

Un appareil trace des signes que nul ne peut comprendre

De noirs insectes difformes dévorent les lettres qui les ont produits

Vos paroles transmuées en ruban imprimé, façon Dada

Des sons transformés en lumières

Le cosmos encodant du verbe… Ou de triviaux échanges gravés dans le marbre.

Simple échantillon de ce qui s’exhibe dès ce vendredi 15 septembre, et jusqu’au 22 octobre à la Fondation Vasarely d’Aix-en-Provence. Le mouvement Seconde Nature a convié dix-sept artistes, venant de huit pays, à présenter leurs inventions et créations. Au cœur du si géométrique bâtiment totem, dans la grande fragilité des supports, et des branchements, est ainsi tentée la conjugaison entre une esthétique du digital et une poétique des instruments. À l’occasion du vernissage, les organisateurs lanceront Repères numériques qui se veut être aussi plateforme pédagogique en direction des jeunes publics. Pour essayer de comprendre comment évolue l’espèce, de la tour de Babel aux perspectives de l’intelligence artificielle.

Effondrement sonore

Dans le prolongement de cette exposition, le compositeur marseillais Max Paskine plongera samedi 16 septembre, de 18 à 20h, les auditeurs dans un univers sonore en cours d’effondrement, avec perpétuel brouillage. Le même soir, de 21 à 23h, est prévue sur la façade du pavillon de Vendôme une vidéo projection géante – suite au succès d’une initiative semblable, en juin dernier, lors de la Fête de la musique. Au pupitre des sons et lumières, Cyril Meroni.

Un mois tout juste après ce samedi inaugural, et patrimonial, Sciences-Po accueillera, toujours à propos des « machines pour écrire et communiquer », une table ronde de spécialistes, autour de Céline Berthoumieux, avec la participation de Dominique Wolton. Rendez-vous le lundi 16 octobre, de 18 à 20h.

Pour complexes que puissent paraître certaines de ces performances ou installations, soulignons qu’elles demeurent gratuites et libres d’accès. Et en ouverture exceptionnelle dans le cadre des Journées européennes de patrimoine.