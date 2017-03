[Aix-en-Provence] Première journée « Jeunesse Emploi Tourisme » à l’hôtel Renaissance

La première édition des rencontres Jeunesse Emploi Tourisme (JET) a eu lieu lundi 6 mars à l’hôtel Renaissance d’Aix-en-Provence. Pendant cette journée dédiée à la découverte des métiers du tourisme et de l’hôtellerie restauration, 60 collégiens de 3e et 4e venant des sept collèges du Département des Bouches-du-Rhône ont eu l’occasion de découvrir la filière, notamment dans cet hôtel de luxe, et participant aux ateliers animés par des professionnels.

« Dans les Bouches-du-Rhône et en Paca, le tourisme est l’un des cinq secteurs essentiels de la vie économique, a indiqué Danielle Milon, présidente de Bouches-du-Rhône Tourisme. Huit millions de touristes viennent ici chaque année. Le but de cet événement, organisé par Bouches-du-Rhône Tourisme et le Département, est donc de sensibiliser les jeunes à l’ensemble de ces métiers où il existe souvent une pénurie. « Par exemple, sur la saison, lorsqu’on a besoin de beaucoup d’intervenants, quelques fois les jeunes ou même les professionnels avérés ne sont pas là pour répondre à cette demande. Je crois qu’il faut aider les gens à découvrir tous les métiers du tourisme qui sont très nombreux et absolument différents. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore, qui cherchent leur chemin, c’est le moment d’agir », a expliqué la présidente.

« Il faut bien sûr multiplier ces occasions-là »

Au cours de cette journée, cinq ateliers ont été organisés pour les collégiens afin de leur apporter une meilleure connaissance du monde professionnel et découvrir les domaines du service d’étage, du service technique d’hôtel, du service cuisine, du service salle ainsi que le comportement dans le monde de travail.

« La mise en situation, les rencontres à travers ce type d’événement… : ca aide à la construction de parcours pour l’avenir des élèves », a dit M. Fernando, le principal adjoint de collège Roy d’Espagne de Marseille présent. Il a ajouté aussi que « pour certains en classe de 3e, on commence à avoir une idée un peu plus précise, c’est sûr. Il ne faut pas que ça soit non plus quelque chose qui enferme l’élève. Donc, il faut bien sûr multiplier ces occasions-là, à condition que l’élève puisse avoir toutes les passerelles dans sa mobilité pour son parcours professionnel ».

La journée Jeunesse Emploi Tourisme était un premier épisode avec l’idée est de le renouveler et de faire cet événement un rendez-vous annuel.