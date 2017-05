[Aix-en-Provence] Un job pour la planète, au cœur des Journées du film sur l’environnement

Organisées par l’association aixoise Image de ville, sous la houlette de Bruno Jourdan et Marielle Gros, respectivement délégué général et directrice artistique, les 12e Journées du film sur l’environnement se dérouleront les 12 et 13 mai, à Aix-en-Provence, autour du thème Un Job pour la planète.

Créé il y a onze ans, parallèlement au Festival du film sur l’architecture initié par l’association éponyme, ce rendez-vous annuel explore à chaque édition une thématique liée au cadre de vie, à l’aménagement du territoire et à l’avenir de notre planète, à travers des conférences et des projections de films. L’occasion pour le public de découvrir des œuvres peu diffusées sur les écrans et de participer aux débats avec des experts, des philosophes, des enseignants-chercheurs et des réalisateurs qui apportent un éclairage particulier sur les enjeux de sociétés.

Sous le titre Un Job pour la planète, l’édition 2017 traitera des métiers liés à l’environnement et au développement durable. Partant du postulat que ce domaine attire de plus en plus la jeune génération, il s’agira de cerner comment l’écologie crée de nouveaux métiers et comment elle influence les métiers traditionnels. Autant de questions qui seront abordées pendant ces deux jours sous l’angle pédagogique, philosophique et cinématograhique.

Au menu : vendredi 12 mai à 14h aura lieu une conférence sur la formation aux métiers de l’aménagement et du territoire, animée par Guillaume Faburel, géographe, suivie à 16h de la présentation d’une série de webdoc - Raconte ta ville durable - une expérience pédagogique innovante menée sous la forme d’une enquête avec les équipes éducatives et leurs élèves, dirigée par Régis Guyon et Dominique Lefèvre du réseau Canopé, et enfin, à 18h, une ciné conférence composée d’une douzaine d’extraits de films portant sur la dimension écologique de toutes sortes de métiers par Thierry Paquot, philosophe de l’urbain.

À 19h 30, place aux festivités avec la soirée d’ouverture qui aura lieu sous les étoiles, au théâtre de verdure, avec la présentation, à 21h30, en avant-première du film événement Irrintzina, le cri de la génération climat de Sandra Blondel et Pascal Hennequin en présence des réalisateurs. Ce film raconte l’émergence du mouvement pour la justice Alternatiba. Un pari fou à découvrir.

Samedi 13 mai, à la fondation Vasarely, à 11h, le public pourra découvrir Gilles Clément, le jardin en mouvement, un documentaire de Olivier Comte. Jardinier, architecte paysagiste et écrivain, Gilles Clément réinvente la philosophie des jardins, il a notamment dessiné le jardin du musée du quai Branly-Jacques Chirac. L’après-midi, à 14h 30, Futur d’espoir de Guillaume Thibault, un documentaire optimiste sur l’avenir de l’agriculture dite alternative, réalisé par un jeune homme âgé de 17 ans. Un coup de maître !

Les Journées du film sur l’environnement se poursuivront dans les communes de la Métropole Aix-Marseille Provence et à la rentrée 2017 dans les collèges et les lycées. Renseignements www.imagedeville.org

(photo extraite du film Irrintzina, le cri de la génération climat de Sandra Blondel et Pascal Hennequin