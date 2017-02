[Vue d'ailleurs] Ville intelligente : le top 8 des initiatives « smart city » à New York

54% de la population mondiale vivait en ville en 2014, 80% aux Etats-Unis. Des chiffres qui continueront d’augmenter crescendo selon les Nations Unies. Une concentration d’individus en métropole source de nouveaux enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Face à ces difficultés, New York s’organise avec l’aide des technologies de l’information et de la communication. Passage en revue des 8 chantiers et initiatives « smart » en cours dans la Big Apple.

1) Hudson Yards : Le nouveau quartier 100% connecté et écologique

Installé à l’ouest de Manhattan entre la 30ème et 34ème rue, l’Hudson Yards est tout simplement le plus gros projet immobilier privé de l’histoire des Etats-Unis. Prévu pour 2019, l’Hudson Yards sera étalé sur 1,2 million de mètres carrés, regroupant 5000 logements, 5 immeubles de bureaux, une centaine de commerces, des lieux culturels, des écoles et des espaces verts. Certifié LEED (Leadership in Energy and Environnemental Design), l’éco-quartier garantie de réduire sa consommation d’énergie de 30% par rapport à une construction classique. Un quartier plus propre mais aussi 100% connecté. Disposant de son propre réseau WiFi directement intégré dans les fondations des bâtiments, l’Hudson Yards disposera de capteurs mesurant en temps réel le bruit, la qualité de l’air, de la circulation automobile ou le flot des piétons. Hudson Yards, un projet unique de « quartier intelligent ».

2) La Lowline, première promenade souterraine jamais construite en ville

Les amateurs de New York connaissaient jusqu’ici la Highline, cette promenade verte suspendue au sud-ouest de Manhattan. Ils devront bientôt compter également sur la Lowline, la première promenade souterraine jamais construite dans une métropole. Aménagée à l’abri du soleil sur d’anciennes voies de tram dans le Lower East Side à Manhattan, la Lowline proposera pourtant une végétation luxuriante. Pour rendre cela possible, les porteurs du projet James Ramsey et Dan Barasch utiliseront une technologie de pointe permettant la collecte et la redistribution d’énergie solaire captée en extérieur. Le projet, qui a reçu un accord préliminaire de la part de la mairie de New York, est prévu pour 2021.

3) LinkNYC, le plus gros réseau métropolitain de bornes WiFi au monde

La mairie de New York avait un objectif, offrir le réseau WiFi le plus étendu et le plus rapide au monde à ses habitants et à ses touristes. C’est chose faite avec LinkNYC, un réseau de bornes WiFi remplaçant les 7500 cabines téléphoniques de la ville. Equipées d’écrans tactiles, de connexion à internet et de prises USB, les bornes LinkNYC permettent également d’appeler gratuitement à travers tous les Etats-Unis. Particulièrement appréciées par les personnes sans domicile fixe, le service permet de réduire la fracture numérique.

4) Visiter un appartement grâce à la réalité virtuelle



Plus besoin de se déplacer pour visiter l’appartement de ses rêves grâce à la société New Yorkaise Piranha. Spécialisée dans la réalité virtuelle,l’entreprise a développéune application nommée « Garou », dont une première version sera prête à la fin du mois de décembre 2016. Son utilisation est très simple. Muni du casque HTC Vive et d’un joystick dans chaque main, baladez-vous dans un New York remodélisé virtuellement. Cliquez sur une rue, puis sur un immeuble et enfin sur l’appartement de votre choix, et l’application vous y emmène à l’intérieur. Pointez ensuite du doigt avec la manette les pièces que vous souhaitez visiter et l’application vous y téléporte automatiquement. Une application qui pourrait révolutionner l’achat et la vente immobilière mais qui reste pour l’instant très coûteuse.

5) Un vignoble sur les toits de Brooklyn.

Encourager la consommation locale en réinvestissant l’espace urbain. Telle est l’idée de la société Rooftop Reds, dont les vignes poussent directement sur le toit d’un immeuble de Brooklyn. Une première dans la capitale new yorkaise. Avec leurs 42 jardinières, Devin Shomaker et son frère Thomas, propriétaires du vignoble, espèrent produire 300 bouteilles par an dès 2017.

6. Park Slope Food coop : le supermarché coopératif du futur

Les New Yorkais s’activent également sur le plan écologique et social. Installé dans le quartier de Park Slope à Brooklyn, Park Slope Food Coop est le premier supermarché coopératif ou seuls les bénévoles peuvent acheter ses produits. En échange de 2h45 de travail mensuel au magasin, les membres de la coopérative profitent de produits bio de qualité à des prix imbattables grâce aux faibles coûts de fonctionnement de l’enseigne. Une réussite puisque 16 400 New Yorkais sont aujourd’hui membres de la Park Slope Food Coop.

7- Des livres numériques gratuits à la New York Public Library

Au rayon de la numérisation de la culture, la New York Public Library (NYPL) fait figure de précurseur. La deuxième plus grosse bibliothèque des Etats-Unis a lancé cet été l’application pour smartphone Simply-E, qui permet à tous les membres de la bibliothèque de retrouver gratuitement plus de 300 000 ouvrages en version numérique. « Il n’a jamais été aussi simple d’emmener la bibliothèque partout avec vous » annonce la New York Public Library sur son site internet.

8) Recharger son téléphone sur un banc public à énergie solaire

C’est l’idée qu’a lancé la start-up Soofa. D’abord testé à Boston, les bancs publics Soofa permettent de recharger sa tablette ou son smartphone grâce à l’énergie photovoltaïque. En développement cette année à New York, ces bancs sont aussi capables de détecter les appareils connectés, et donc de compter les passants et d’analyser le flux de visiteurs.