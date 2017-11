[ Agenda] : Quoi de prévu ce week-end ?

Enfin le week-end, les Métropolitains vont pouvoir profiter et sortir en famille ! Quoi de prévu ce week-end ? Et bien pas mal de choses : régate de planche à voile, concert pour les kids, randonnée dans le pays d’Aix, salon gastronomique ou découverte du patrimoine. Sortez vos agendas ! Voici notre sélection d’idées sorties pour ce week-end.

1. Salon des vignerons et de la gastronomie

Ce week-end Marseille accueille la 23e édition du Salon des vignerons et de la gastronomie. Dans les allées du parc Chanot, les gourmets (et les gourmands) sont attendus pour de jolies découvertes et de délicieuses dégustations. L’occasion également de rencontrer les producteurs de notre région et d’en apprendre un peu plus sur les produits des terroirs.

>> SAVIM du vendredi 17 novembre au lundi 20 novembre. Entrée 8€

>> Parc Chanot, rond-point du Prado – Marseille 8e

2. Inauguration du village des santons de Provence

L’approche de Noël s’accompagne également du retour des crèches et de leurs sujets de terre cuite bien connus des Provençaux, les Santons. Aubagne pourrait d’ailleurs en être la capitale et organise ce week-end l’inauguration du village des santons de Provence. Venez découvrir ce week-end, entre amis ou en famille ce lieu unique et féerique qui sera une vitrine permanente de ce savoir-faire artisanal.

>> Inauguration du village des Santons de Provence, ouverture vendredi 17 novembre à 19h.

>> 16 avenue Antide Boyer – Aubagne

3. Régate de planche à voile

La ville d’Istres invite ce week-end tous les passionnés de planche à voile pour une régate exceptionnelle ! Avec des conditions optimales (merci monsieur mistral), venez prendre un bon bol d’air en bord de mer. L’occasion de faire découvrir ce sport nautique aux plus jeunes.

>> Régate de planche à voile, samedi 18 novembre de 9h à 17h. Ouvert à tous.

>> Anoi, chemin du port – Istres

4. Inauguration de l’Arena du Pays d’Aix avec les Enfoirés Kids

L’inauguration de l’Arena : c’est ce week-end ! Enfin une grande salle de concert, cela en fait des heureux. Ouverte depuis jeudi, l’Arena du pays d’Aix vous réserve déjà nombre d’artistes, de Julien Clerc à Florent Pagny en passant par MC Solaar, voilà qui annonce de bien belles soirées. D’ailleurs ce dimanche, l’Arena accueillera son premier vrai spectacle avec le concert des Enfoirés Kids. Une représentation pour la bonne cause qui ravira les plus jeunes qui pourront voir leurs idoles brûler les planches !

>> Enfoirés Kids à l ‘Arena du Pays d’Aix, dimanche 19 novembre à 14h. Tarif 20€.

>> Arena du Pays d’Aix, 1955 rue Claude Nicolas Ledoux – Aix-en-Provence

5.Randonnée sur les chemin de la Ste-Victoire

Envie d’une ballade en nature, loin de l’agitation de la ville ? Ce dimanche, on enfile ses chaussures de randonnée et on découvre un parcours de 9km pour une durée de 3h, depuis le Tholonet jusqu’au barrage Zola ! Ouverte à tous, cette rando est l’occasion de découvrir ou redécouvrir le fabuleux panorama qu’offre le massif. Le départ peut se faire de Marseille, n’hésitez pas à contacter l’association.

>> Randonnée sur les chemin de la Ste Victoire, dimanche 19 novembre de 9h à 13h. Ouvert à tous.

>> Aix-en-Provence

