[Agenda] Notre sélection d’idées sorties pour ce week-end

La pluie s’est invitée sur la métropole vendredi et samedi, alors voici nos bons plans pour faire la fête à la grenouille mais à l’abri ! Et qui sait, le crapaud peut devenir prince charmant… Puis comment bien finir le week-end ? Shopping, ciné ou jeux à tester : allez, sortez vos agendas…

1. La Nuit des célibataires à Aix-en-Provence

Vite la Saint-Valentin approche et on met toutes ses chances de son côté pour trouver sa future moitié. Ça tombe bien, la Nuit des célibataires revient, ce vendredi 26 janvier au Joïa Club d’Aix-en-Provence. Mais pas que… Pour cela il faudra regarder les poignets car on annonce la couleur : vert pour les célibataires, rouge pour les personnes qui sont déjà en couple, bleu pour celles à l’esprit coquin, et violet en couple mais dispo. Tout un programme !

>> Vendredi 26 janvier à partir de 23h – Entrée gratuite pour la gente féminine

>> Joïa Club – 935, Route de l’enfant, Aix-en-Provence – Navette au départ de la Rotonde

2. Back to the Future au Perroquet Bleu

Souvenirs, souvenirs… Apéro clubbing, ce vendredi 26 janvier, dans le temple des nuits marseillaises du siècle dernier (joke !), devenu depuis un très bon restaurant également. Le Perroquet Bleu célèbre les meilleures musiques des années 90 avec le DJ Laurent Massari aux platines. Les aînés vont vibrer et pour les plus jeunes, un peu de culture musicale sur cette belle époque ne leur fera pas de mal…

>> vendredi 26 janvier, de 19h à 2h – 72, bd des Dames, Marseille 2e

3. De minuit à midi au Dock des Suds

C’est un « Saturday Night Fever » version techno qui attend les noctambules de ce week-end avec le programme de folie concocté par le collectif Ô Galop, ce samedi 27 au Docks des Suds. Les Allemands Héctor Oaks, Erwan, Adryiano, Lucy X Attention… confisquent les platines de minuit (le samedi) à midi (le dimanche). Carte d’identité obligatoire.

>> samedi 27 janvier à minuit – 12, rue Urbain V, Marseille 2e

>> Billetterie : 15€ en prévente, 20 € sur place (et vestiaire 1 €)

4. Vide dressing à The Carrosserie

Vous n’avez pas trouvé votre bonheur pendant les soldes ? Profitez du vide-dressing de The Carrosserie, à Marseille, pour refaire la garde-robe de toute la famille (femmes, hommes et enfants). Une vingtaine de stands aux styles différents pour satisfaire tous les goûts et une dizaine de créateurs vous attendent nombreux !

>> Dimanche 28 janvier 2018, de 10h à 18h – Entrée libre et gratuite

>> The Carrosserie – 7 cours Gouffé, Marseille 6e

5. L’art de Bozzetto à Berre-l’Étang

Bruno Bozzetto est le maitre italien de l’animation, un mix de Walt Disney et Tex Avery avec l’accent européen. Ciné 89 propose aux familles de découvrir une partie de son œuvre avec une sélection de ses meilleures animations (à partir de 8 ans) puis, pour ados et adultes, Allegro non troppo ou l’illustration de six grandes œuvres musicales par le Maestro du crayon. Goûter pour les plus jeunes, un apéro dinatoire pour les adultes… : une bien jolie façon de finir le week-end.

>> dimanche 28 janvier 2018 - à partir de 14h30

>> Ciné 89 – 4, cours Mirabeau – Berre-l’Etang

MAIS AUSSI

>> Le 8e festival du jeu se déroulera la journée de samedi (en nocturne également) et de dimanche, à la halle polyvalente d’Istres. Jeux en bois, jeux de rôles, coin Flipper, jeux vidéo… : il y en a pour tous les âges et les goûts. Le Rubik’s Cube y a même son stand où l’on peut s’initier ou se perfectionner et voir les champions s’affronter lors de la finale d’une compétition officielle du World Club Association. Entrée libre et gratuite. Plus d’infos