[Agenda] « Money, money, money », le premier forum régional du financement à l’international

« Money, money, money », le premier Forum régional du financement à l’international est organisé par l’Apex, le club des entreprises de l’international, en partenariat avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Cette journée a pour objectif de présenter, de manière claire et synthétique, l’ensemble des dispositifs de financements à l’international, ainsi que tous les acteurs clés de ce domaine, aux entreprises en recherche de solutions et de stratégies de financement pour leur développement à l’International.

Au programme de la journée : une conférence, 5 ateliers et un cocktail « réseautage ». Un terme qui a son importance comme l’explique au micro de Gomet’, la déléguée générale de l’Apex, Céline Robert-Chapot.

Pour celle qui est à la tête de l’Apex depuis quelques mois, il ne faut pas hésiter à miser sur le mot « Provence », qui jouit d’un formidable pouvoir d’attractivité, mais concernant l’export elle prône un message simple : « » Et pour réussir, l’Apex propose un programme « accélérateur export » qui a accompagné plus de 90 entreprises en dix ans dans leur aventure à l’export, avec à clés de beaux succès : « Je pense à Optimum Tracker, Tracksens ou encore Collines de Provence… L’international c’est ouvert à tous le monde et surtout aux passionnés ». Ils pourront donc trouver les réponses à toutes leurs questions au travers du Forum.

Pratique

> La conférence sur le thème « commerce mondial : enjeux et perspectives » sera animée par Bernard Guillochon, professeur émérite d’économie à l’Université de Paris Dauphine, responsable du Cercle géopolitique de la Fondation Dauphine.

> Les tables rondes traiteront de différents axes : Financez et sécurisez votre développement à l’international en maîtrisant les risques pays, votre poste client, vos paiements et votre marge ; découvrez les aides européennes sur l’innovation avec un focus sur le programme Horizon 2020. Certains fonds européens ont vocation à financer des opérations liées à l’innovation et au développement qui favorisent l’export. Au programme également : préparez votre stratégie de financement à l’international en bénéficiant des conseils et de l’expertise des conseillers au commerce extérieur de la France. Autre atelier : Découverte de la finance islamique. Avec un volume d’activité mondial de 2000 milliards de dollars, qui devrait atteindre 3250 milliards de dollars en 2020, la finance islamique est un marché en forte croissance dans plus dans 60 pays et enfin découvrez les Business Angels et Capital Investissement SofiPaca les fonds d’investissements de la région ainsi que les fonds privés régionaux pour favoriser votre croissance à l’international et votre ouverture au capital.

> Rendez-vous le 25 avril de 8h30 à 17 heures au Crédit Agricole Alpes-Provence, 25 Chemin des Trois Cyprès à Aix-en-Provence.