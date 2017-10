[Agenda] Nos meilleures idées de sorties du week-end !

Septembre touche à sa fin mais le doux soleil est encore là, alors profitons des jours et des nuits sur la métropole pour faire le plein de bonne humeur, d’activités et de belles rencontres. Il y en a pour tous les goûts, il suffit se jeter à l’eau : beaucoup de sport, du rock, de la mode… Tout pour vous plaire. Go!

1. Les Excursionnistes marseillais

La célèbre association des Excursionnistes marseillais fête ses 120 ans et organise plusieurs rendez-vous les week-end. Ce dimanche 1er octobre, initiez-vous au longe-côte® et ramenez même votre diplôme à la maison. Allez, on chausse ses vielles baskets , on enfile son maillot et on entre dans l’eau. Et oui, ça mouille mais c’est fort tonifiant !

>> Initiation au longe-cote® – dimanche 1er octobre, de 10h à 15h. Gratuit.

>> Plage de la Pointe-Rouge, Marseille 8e

>> Plus d’infos sur Facebook

2. Brunch Bien-être

Un nouveau concept de brunch fait son apparition ce dimanche 1er octobre aux Halles de La Major : le brunch bien-être ou comment se faire du bien entre douceur, lâcher-prise et gourmandise. Au menu de la journée : massage au choix du crâne, de la nuque, des épaules… (15€ les 20 minutes) après un délicieux repas et avant la sieste de l’après-midi. Face à la mer ou en salle.

>> Brunch et Bien-être – dimanche 1er octobre, à partir de 10h.

>> Les Halles de la Major – 12 quai de Lorette, Marseille 2e

>> Plus d’infos au 04 91 45 80 10

3. La Grande Braderie de Cassis

La Grande Braderie de Cassis revient pour sa 10e édition. Les commerçants du village vous proposeront leurs meilleures affaires, dans toutes les gammes et pour tous les goûts, samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre. Et le parking des Gorguettes sera gratuit pour l’occasion. Ouf !

>> Grande Braderie de Cassis – samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre

>> De 10h à 19h et nocturne samedi jusqu’à 22h

>> Plus d’infos au 0892 390 103

4. Citizen Food and Sound Party

C’est à Gémenos que les amateurs de rock n’roll indépendant et local ont rendez-vous ce samedi 30 septembre avec la Citizen Food and Sound Party #2 de la saison. Sur scène, les Playboys de Nice et Doc Vinegar. Et dans l’assiette, car il y a bien noté Food, des produits de proximité ou guère plus loin, bio de préférence. Tout bon !

>> Citizen Food and Party #2 – samedi 30 septembre, à partir de 19h – PAF 10€

>> Cambuza – Rond-Point de la 2A de la plaine de Jouques – Gémenos (à proximité de la D8n)

>> Réservations au 09 86 57 74 99

5. Odyssée Massalia

Dimanche 1er octobre aura lieu la première course éco-responsable de nage en mer dans le parc des calanques. L’Odyssée Massalia, organisée par le Team Malmousque, attend 250 nageurs vont s’élancer pour 4,5 km autour de l’île de Maïre, aux Goudes. Du sport oui, mais suivi par une grande action écologique : le nettoyage de la zone. De plus il est interdit de fumer … Sacré cahier des charges et nous, on dit bravo ! Alors ou vous nagez, ou vous nettoyez, ou les deux. L’essentiel est de participer !

>> 1ère Odyssée Massalia – dimanche 1er octobre de 7h à 16h

>> Les Goudes, Marseille 8e

>> Plus d’infos

Et aussi

>> Chaque premier dimanche du mois l’entrée de la plupart des musées est gratuite pour tout le monde. Et ça tombe bien car dimanche sera le 1er octobre. On profite pour visiter toutes les expositions que l’on n’a pas encore vues et on emmène toute la famille en balade culturelle. À Marseille, Aix-en-Provence, Martigues… et même jusqu’à Arles. Le choix est vaste mais quand on aime, on ne compte plus les kilomètres…