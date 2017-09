[Agenda] Nos meilleures idées sorties du week-end ! 

La métropole profitera ce week-end de l’été indien, au programme grand soleil et nombreuses activités ! Festival musical, ateliers de recup, balades en famille ou dégustations surprenantes, sortez vos agendas. Voici nos meilleures idées sorties pour passer un bon week-end !

1. Les Dimanches de la Canebière



Les dimanches de la Canebière font leur rentrée ce week-end ! Tout comme la saison dernière, chaque dernier dimanche du mois la plus célèbre rue marseillaise s’anime pour redevenir un lieu populaire et festif. Expos, ateliers, marché des bouquinistes, dégustations, jeux pour les minots, spectacle musical, de quoi passer une bonne journée en famille.

>> Les Dimanches de la Canebière – dimanche 24 septembre de 11h à 18h. Gratuit.

>> La Canebière – Marseille 1er

>> Plus d’infos

2. Food’Aix en Provence

Samedi, la ville d’Aix-en-Provence célèbre la gastronomie et la tradition en créant Food’Aix. Une journée mariant gourmandises et spectacles. À la découverte des producteurs locaux et des grands chefs provençaux qui vous proposeront démonstrations et dégustations. Une journée qui va ravir vos papilles !

>> Food’Aix samedi 23 septembre, de 11h à 18h. Ouvert à tous. Dégustation 45€

>> Aix-en-Provence

>> Plus d’infos

3. Foire de Marseille

Marseille fait sa foire à partir de ce week-end ! Comme chaque année le parc Chanot accueillera exposants, stands et animations pendant 11 jours. Amateurs de design, de décoration ou d’artisanats du monde entier, vous trouverez forcément votre bonheur. Dégustations, découvertes et fiesta pendant les nocturnes, la Foire de Marseille est l’évenement de la rentrée à ne pas rater !

>> Foire de Marseille, du 22 septembre au 2 octobre. Tarif 5,50€ gratuit pour les -12 ans

>> Parc Chanot – Marseille 8e

>> Plus d’infos

4. Festival de Musique à Aix

Nous vous en avions parlé la semaine dernière, le Festival de la chanson française d’Aix-en-Provence démarre ce week-end ! Depuis 15 ans, la ville accueille artistes nationaux et locaux pour faire danser petits et grands. Pour cette nouvelle édition sur scène, nous retrouverons Amir, Thaïs ou encore Raoul Petite.

>> Festival de la chanson française, du 24 septembre au 7 octobre.

>> Aix-en-Provence

>> Plus d’infos

5. Ateliers DIY à Aubagne



Ne jetez plus ! Rénovez, retapez, réinventez avec les ateliers Do It Yourself du Dirigeable à Aubagne. Ce week-end on apprend à donner une seconde vie à de vieux meubles. Une réponse créative, économique et écologique à la société de consommation. Les enfants sont également les bienvenus !

>> Ateliers DIY à Aubagne, samedi 23 septembre de 10h à 12h. Gratuit

>> 28 rue du Dirigeable – Aubagne

>> Plus d’infos