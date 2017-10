[Agenda] Nos idées sorties pour le week-end !

Ce week-end, c’est une météo quasi estivale qui attend les Métropolitains. Ça tombe bien on vous a préparé un programme au grand air. Balade à vélo, action éco-citoyenne, festival de jazz ou braderies, sortez vos agendas, voici nos idées sortie du week-end !

1. Vélotour Marseille





Et si ce week-end on faisait une balade à vélo ? Pour la 8e édition de Marseille vélotour, découvrez un parcours 100 % insolite au sud de la ville ! À vélo on revisite la cité phocéenne, l’Orange vélodrome, le parc Chanot, l’hippodrome Borély ou encore le centre Bonneveine et une quinzaine d’autres sites à découvrir. Un rendez-vous unique pour petits et grands, en selle !

>> Vélotour dimanche 15 octobre de 8h à 17h. Tarif 12€ / 5€ pour les -12ans

>> Marseille

>> Plus d’infos

2.Festival de Jazz à Marseille



Jazz is the answer ! C’est le mantra de ce nouveau musical marseillais qui démarre ce dimanche. Une série de concerts pour les amoureux du Jazz. Third Sunday, Kinship, ou encore Sangoma Everett Trio, un régal pour vos oreilles.

>> Jazz is the answer, dimanche 15 octobre au dimanche 22 octobre. Tarif 12€.

>> Le JAM, 42 rue des trois Rois – Marseille 6e

>> Plus d’infos

3. Nettoyage du Vieux-Port



Project Rescue Ocean participe au nettoyage du Vieux-Port de Marseille, ce samedi 14 octobre. Comme chaque année les plongeurs vont débarrasser le port de tous ses déchets, et il y en a ! L’an passé, caddies, poubelles, scooters, vélos et même une voiture avaient été repêchés. Plongeurs confirmés et quelques personnalités sont attendus pour prêter main forte. Et pour les curieux, vous pouvez suivre l’opération en direct sur Facebook.

>> Nettoyage du Vieux-Port, samedi 14 octobre de 6h à 15h

>> Vieux-Port – Marseille 1er

>> Plus d’infos

4.La Pléiade Ludique



Ce samedi grande braderie du jeux de société à Aubagne ! Vendez, achetez et troquez vos jeux de société et jeux vidéos, une seconde édition qui va ravir les plus petits, heureux de découvrir de nouveaux jouets en échange des anciens qu’ils ont délaissés. Une belle initiative qui s’inscrit dans une volonté de mieux consommer.

>> La Pléiade Ludique, samedi 14 octobre de 13h à 18h. Entrée libre.

>> Espace du Bras d’or – Aubagne

>> Plus d’infos

5. Fête de la châtaigne



Ce week-end, la ville de Martigues vous invite à venir célébrer la châtaigne. Ce fruit de saison que l’on déguste grillé ou en confiture, extrêmement doux sous ses piquants, vous réserve d’autres surprises. Sur place découverte des produits du terroir, dégustation, restauration, thé dansant et animations pour les enfants !

>> Fête de la châtaigne, samedi 14 octobre et dimanche 15 octobre de 10h à 18h. Entrée libre.

>> Jardin de Ferrières – Martigues

>> Plus d’infos