[Agenda] Nos idées sorties pour profiter du week-end !

Ce week-end la métropole passera à l’heure d’hiver. Une heure de sommeil en plus mais pas question de s’endormir, un chouette programme vous attend ! Randonnée conviviale, soirée clubbing, festival de musique, rendez-vous familial ou brunch entre amis, sortez vos agendas : voici nos idées sorties du week-end !

1. L’autre Marseille – Cassis

Dimanche aura lieu la célèbre course à pied reliant Marseille à la belle Cassis. Une véritable épreuve physique sur la route de la Gineste. Pour profiter du grand air et frôler cette course mythique, l’office du tourisme organise, la veille, une grande randonnée dans les Calanques. Trois parcours, trois niveaux de difficulté. Randonneur du dimanche ou marcheur expérimenté, entre amis ou en famille, vous aussi reliez Marseille à Cassis !

>> L’autre Marseille-Cassis, samedi 28 octobre.

>> Marseille – Cassis

2. Movember sur le RoofTop

Movember (ou Movembre) est un événement annuel. Chaque mois de novembre, les hommes du monde entier sont invités à se laisser pousser la moustache dans le but de sensibiliser l’opinion publique sur les maladies masculines telles que le cancer de la prostate. Pour se joindre au mouvement, l’équipe du Barouf invite tous les hommes à sortir leurs plus belles moustaches pour venir faire la fête sur le RoofTop du R2.

>> R2 le RoofTop, samedi 28 octobre de 19h à 2h. Tarifs 10 €

>> R2 les Terrasses du Port, 9 Quai du Lazaret – Marseille 2e

3. Festival MUS‘iterranée



Aix-en-Provence accueille ce week-end la 8e édition du festival MUS’iterranée. Un rendez-vous musical pour faire découvrir au grand public les musiques latines, caribéennes et méditerranéennes telles que le flamenco. Une série de concerts et d’ateliers viendront faire danser la ville à en oublier l’hiver qui approche !

>> Festival MUS’iterranée du 27 octobre au 3 novembre. Tarif concert 10 €

>> Aix-en-Provence

4. Les Dimanches de la Canebière

Comme chaque dernier dimanche du mois, la plus célèbre arcade marseillaise prend des airs de fête ! Une programmation festive et familiale on l’on trouve ateliers, spectacles mais aussi artisanat et produits locaux. Une balade conviviale pour finir le week-end en beauté.

>> Les Dimanches de la Canebière. Dimanche 29 septembre de 11h à 18h.

>> La Canebière – Marseille 1er

5. Brunch&Co



Un bon brunch ce dimanche ça vous dit ? Alors foncez au Set Club d’Aix-en-Provence. Un véritable festin et de nombreuses animations vous y attendent. Jus de fruits, boissons chaudes, fromages frais et oeufs brouillés pour vous régaler, tennis et yoga pour vous dépenser, et pour les plus petits un atelier spécial Halloween. Un programme sympa pour passer un chouette moment en famille !

>> Brunch&Co, dimanche 29 octobre de 11h à 14h. Tarif brunch adulte 25 € / Tarif enfant 10 €

>> Set Club, chemin de Granet – Aix-en-Provence

