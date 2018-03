[Agenda] Nos idées sorties du week-end !

Ce week-end la métropole passe à l’heure d’été ! Et bien que la neige se soit invitée la semaine passée, à la rédac, on est bien décidé à aider le printemps à s’installer. Dimanche festif sur la Canebière, salon de la nutrition, actions éco-citoyennes ou carnaval en famille, de quoi vous faire profiter du grand air. Sortez vos agendas, voici notre sélection d’idées sorties du week-end !

1. Les Dimanches de la Canebière

Comme chaque dernier dimanche du mois, la plus célèbre avenue de la cité phocéenne s’anime et se transforme en un grand terrain de jeu pour petits et grands. Un rassemblement populaire et festif, pour partager un moment de détente en famille au grès des différentes animations. Brunch, produits régionaux, marchés aux livres et aux vinyles, expositions de créateurs et d’artistes, ateliers participatif et surtout une bonne humeur communicative ! Une belle balade pour profiter du dimanche.

>> Les Dimanches de la Canebière, dimanche 25 mars de 10h à 17h. Entrée libre.

>> La Canebière – Marseille 1er

>> Plus d’infos.

2. Salon de la nutrition



Aix-en-Provence accueille ce week-end la 3e édition du Salon de la nutrition. Un rendez-vous pour porter un autre regard sur l’alimentation et changer nos habitudes. Deux jours de conférences, d’ateliers, de rencontres avec des producteurs locaux et bio. Un rendez-vous pour éveiller les consciences, convient aux enfants.

>> Salon de la nutrition, vendredi 23 et samedi 24 de 9h30 à 17h.

>> EDNH, 350 avenue du Club Hippique – Aix-en-Provence

>> Plus d’infos

3. Clean my calanque

Le retour des beaux jours annonce également la reprise des randonnées dans les calanques. Un spectacle incroyable que la France entière nous envie. Mais pour pouvoir profiter de ces petits joyeux naturels, il est important de les préserver. Ce week-end, l’ASEGA (Association solidaire des étudiants en gestion des associations) organise une grande opération de nettoyage de la calanque de Morgiou. Les volontaires sont attendus avec gants et sacs poubelles, n’oubliez pas votre pique-nique ni votre crème solaire !

>> Clean my Calanque, Morgiou, samedi 24 mars de 12h à 16h. Convient aux enfants.

>> Chemin de Morgiou – Marseille 9e

>> Plus d’infos.

4. 16e Savim du Printemps

Le Salon des vignerons et de la gastronomie se tient ce week-end au parc Chanot. Un événement créé pour les gourmets par des gourmets ! Plus de 260 producteurs venus des quatre coins de la France seront là pour vous accueillir et vous faire goûter leurs produits. Cours d’initiation à la dégustation du vin, vente de produits et jolies découvertes, de quoi se régaler !

>> 16e Savim du Printemps, du vendredi 23 au lundi 26 mars de 10h à 20h. Tarif 8€.

>> Parc Chanot, rond-point du Prado – Marseille 8e

>> Plus d’infos

5. Carnaval de Vitrolles

Ce Week-end Vitrolles se met à l’heure du carnaval ! Echassiers, jongleurs, danseurs et acrobates vous attendent pour une parade colorée et festive ! L’occasion de revêtir son plus beau déguisement, et pour ceux qui ne se sentent pas l’âme artiste, des ateliers maquillages vous attendent ! Un événement à vivre en famille.

>> Carnaval de Vitrolles, samedi 24 mars à partir de 13h30. Convient aux enfants.

>> Place de la Liberté – Vitrolles.

>> Plus d’infos