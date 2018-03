[Agenda] Nos idées sorties du week-end

La métropole s’apprête à démarrer le week-end sous un grand soleil ! Une seule envie, mettre le nez dehors, et cela tombe bien c’est un chouette programme qui vous attend. Art contemporain, jolis jardins, course de running, carnaval populaire ou promenade au grand air, sortez vos agendas, voici notre sélection d’idées sorties pour ce week-end !

1. L’Art Contemporain au Parc Chanot

Ce week-end, le Parc Chanot accueille la 17e édition du Salon international de l’art contemporain, le SIAC. Sur plus de 300m², les artistes exposent leurs œuvres, échangent et vous invitent à découvrir l’art contemporain dans tous ses états. Cette année, le SIAC aura le cinéma comme fil rouge, une belle sortie familiale pour en prendre plein les yeux.

>> SIAC, du vendredi 16 mars au lundi 19 mars de 10h à 22h. Tarif à partir de 9€.

>> Parc Chanot, rond point du Prado – Marseille 8e

>> Plus d’infos

2. Jardins en [r]évolution

À partir de ce week-end, la Bibliothèque Méjanes à Aix-en-Provence, lance l’événement Jardins en [r]évolutions. Une série d’ateliers, d’expositions, de visites, de conférences et de rencontres autour de la culture de nos petit lopins de terre. Comment avoir une démarche citoyenne, connaitre et cultiver les plantes médicinales ou comestibles, qu’est-ce que la permaculture… ? Un rendez-vous pour les amoureux de la nature qui fera sans doute germer des vocations !

>> Jardins en [r]évolution du 17 mars au 6 juin.

>> Aix-en-Provence

>> Plus d’infos

3. Run in Marseille

Ce dimanche, prenez le départ de la course Run in Marseille ! Comme chaque année, le rendez-vous sportif rassemble des centaines de participants. Coureurs aguerris ou joggeurs du dimanche, 3 parcours vous sont proposés, 10km, semi-marathon et marathon. Au départ du Vieux-Port, longeant la corniche pour finir en centre ville, il y a même des courses pour les minots. Une bonne occasion de faire du sport entre amis ou en famille, en profitant du soleil et de la mer. Attention les dossards sont à retirer samedi au plus tard.

>> Run in Marseille, dimanche 18 mars. tarif à partir de 19€.

>> Marseille

>> Plus d’infos

4. Carnaval Indépendant

Comme chaque année, le Carnaval indépendant de la Plaine annonce la fin de l’hiver ! Et également l’arrivée de la belle saison annonciatrice, elle, d’apéros entre collègues, de sorties conviviales en famille et de franches rigolades. Cette fois, les quartiers de la Plaine, de Noailles, des Réformés et aussi de la Belle de Mai, se donnent rendez-vous sur la place de la Plaine pour une journée festive et colorée. Une seule obligation être déguisé. Et un seul mot d’ordre : s’amuser !

>> Carnaval Indépendant de la Plaine, dimanche 18 mars. Gratuit, convient aux enfants.

>> La Plaine – Marseille 5e

>> Plus d’infos

5. Old School Story

Le Club de la Réale (anciennement le Hard Rock Café) vous invite ce samedi pour un voyage musical dans le passé. Retour aux sources avec cette soirée Old School Story qui promet de vous faire danser sur les plus grands succès de ces 30 dernières années. Hip-Hop, RnB, Funk, de quoi s’amuser jusqu’au bout de la nuit.

>> Old School Story, samedi 18 mars de 22h à 3h. Gratuit

>> La Réale, 35 cours honoré d’estienne d’Orves – Marseille 1er

>> Plus d’infos