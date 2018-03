[Agenda] Nos idées sorties du week-end !

La métropole joue à cache-cache avec le soleil. Envie de passer entre les goutes ? Ça tombe bien, on vous a concocté un chouette programme. Japan Expo pour grands enfants, Kids Party, oursinades entre amis ou balade en famille : sortez vos agendas, voici notre sélection d’idées sorties du week-end !

1. Japan Expo à Marseille

Fan de mangas et de culture japonaise ? C’est au parc Chanot qu’il faudra être ce week-end ! La Japan Expo Sud prend ses quartiers du 9 au 11 mars pour le plus grand plaisir des érudits de Cosplay. Créations artistiques, tournois et découvertes de jeux vidéos, dédicaces de BD et soirées animées, il y aura de quoi bien s’amuser. Ouvert aux petits comme aux grands enfants !

>> Japan Expo Sud, du vendredi 9 au dimanche 11 mars. Tarif 12€ gratuit pour les moins de 8 ans.

>> Parc Chanot, rond-point du Prado – Marseille 8e

>> Plus d’infos

2. Kids Party

Les minots s’envoleront pour le carnaval de Rio avec l’équipe du Mama Shelter ! Une boom rien que pour eux, pour faire la fête comme les grands avec sur place ateliers de création de masques, démonstrations de capoeira, un super goûter et plein de cadeaux à gagner. Pas sûr que les adultes veuillent s’en aller !

>> Kids Party Mama Shelter, samedi 9 mars de 14h à 17h. Tarif à partir de 17€

>> Mama Shelter, 64 rue de la Loubière – Marseille 6e

>> Plus d’infos

3. Toutes à moto

Dans la continuité du 8 mars le collectif Toutes en Moto Marseille organise ce dimanche un grand rassemblement, essentiellement féminin, de motos. Une balade à deux roues dans les rues de la cité phocéenne, concert, exposition de modèles et bonne humeur. Une initiative originale !

>> Toutes à moto dimanche 11 mars 14h à 18h. Entrée libre

>> Le Dôme – Marseille 4e

>> Plus d’infos

4. Oursinades à Istres

Dernier week-end pour profiter des Oursinades d’Istres ! Un rendez-vous convivial très attendu chaque année, pour déguster oursins et fruits de mer. En famille ou entre amis, on y va pour se régaler et rigoler, ce serait dommage de s’en priver.

>> Oursinades d’Astres, samedi 10 et dimanche 11 mars de 10h30 à 17h. Convient aux enfants.

>> Port des heures claires – Istres

>> Plus d’infos

5. Festival Coiffure Beauté Méditerranée

Outre la Japan Expo, le parc Chanot accueillera également ce week-end le festival Coiffure Beauté Méditerranée. Un rendez-vous pour les professionnels de la coiffure et amoureux de la mode. Sur place des shows exceptionnels, concours et rencontres avec les marques et artistes.

>> Festival Coiffure Beauté Méditerranée, dimanche 11 et lundi 12 mars. Tarif à partir de 10€

>> Palais des Congrès – Marseille

>> Plus d’infos

Et aussi…

>> Salon de la femme à Aix, à l’occasion de la journée de défense des droits des femmes, le collectif Woman Entreprendre organise ce week-end le Salon de la femme. Un rendez-vous exclusivement dédié au bien-être féminin. Mode, beauté, maison, et un espace kids pour gérer ces chères têtes blondes. Entrée gratuite. Plus d’infos.

>> Danse urbaine dans le parc de la Fondation Vasarely. Dans le cadre du projet Couleurs Quartiers, la Ville d’Aix-en-Provence vous invite à venir découvrir et vous initier à la danse urbaine en plein air ! Entrée Gratuite.