[AGENDA] Nos idées sorties du week-end !

La métropole passera le week-end sous la pluie, qu’à cela ne tienne nous avons trouvé pour vous un chouette programme ! Expositions, représentations, balades festives ou jolies initiatives, sortez vos agendas voici nos meilleures idées sorties du week-end !

1. Exposition Smell of Marseille

L’architecte touche à tout Eric Pringels expose ses clichés à l’Église des Augustins. Une série de photographies, captures de vie et de l’essence de sa ville, prises avec un smartphone. Une exposition pour découvrir Marseille à la dérobée.

>> Smell Of Marseille, du 23 au 25 février. Entrée libre, convient aux enfants.

>> Eglise des Augustins – Marseille 1er

>> Plus d’infos

2. La chambre des amants Le Centaure

Le Théâtre du Centaure vous invite pour un moment hors du temps. Dans la Chambre des centaures, la magie prend vie, une rencontre artistique inédite entre art équestre et musique classique pour découvrir une histoire d’amour féérique. Un spectacle à découvrir en famille.

>> La chambre des amants The Centaure, le samedi 24 à 15h et dimanche 25 février à 17h30. Gratuit sur réservation.

>> Théâtre du Centaure, rue Marguerite de Provence – Marseille 9e

>> Plus d’infos

3. Salon 100% Nature

Martigues accueille ce week-end la 5e édition du Salon 100% Nature. Dans sa volonté d’amélioration de la qualité de vie de ses habitants, la ville poursuit sa politique de préservation de ses espaces naturels, la protection de l’environnement, le traitement des déchets et l’aménagement urbain pour mieux vivre. Un salon pour prendre conscience et adopter les petits gestes qui font une grande différence.

>> Salon 100% Nature, du 23 au 25 février. Entrée 2€, gratuit pour les -13 ans

>> Halle de Martigues

>> Plus d’infos

4. Les Dimanches de la Canebière

Comme chaque dernier dimanche du mois la Canebière prend vie pour notre plus grand plaisir ! Balades urbaines, musique, exposition, dégustation et marchés, autant de bonnes raisons de venir arpenter la plus célèbre artère de la cité phocéenne qui célèbrera ce dimanche le nouvel an chinois. Une édition spéciale au marché des producteurs avec la présence exceptionnelle des artisans et restaurateurs asiatiques du quartier.

>> Les Dimanches de la Canebière, dimanche 25 février, de 10h à 17h. Ouvert à tous.

>> 61 la Canebière – Marseille 1er

>> Plus d’infos

5. Avant-Première Croc-Blanc

Croc-Blanc fait son avant première au Cinéma Pathé Madeleine ce dimanche. Une séance inédite pour découvrir ou redécouvrir l’histoire mythique du chien loup. Une chouette idée sortie pour occuper les petits en cette journée de pluie.

>> Avant-Première Croc-Blanc, dimanche 25 février de 11h à 14h.

>> Cinéma Pathé le Madeleine, 36 avenue Foch – Marseille 4e

>> Plus d’infos