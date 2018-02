[Agenda] Nos idées sorties du week-end !

Ce week-end, un vent d’amour souffle sur la métropole. Et même si le soleil se cachera derrière les nuages, le beau temps sera dans nos cœurs. Balade à la découverte de Marseille, bals ou représentations théâtrales, sortez vos agendas, voici nos idées sorties du week-end !

1. Balade documentée « L’amour pour l’Europe et la Méditerranée »

Une promenade pour découvrir Marseille, apprendre son histoire, et admirer son architecture. Du Mucem au Panier en traversant la Joliette, cette balade unique qui vous fera (re)tomber amoureux de la cité phocéenne. Attention, seulement 25 personnes pourront suivre marche comptée, l’inscription est obligatoire.

>> « L’amour pour l’Europe et la Méditerranée » samedi 17 février de 10h à 12h30. Gratuit, convient aux enfants.

>> Mucem, 7 promenade Robert Laffont – Marseille 2e

>> Plus d’infos

2. Salon Piscine Jardin et Rénovation Maison

À quelques semaines du printemps, le parc Chanot prendra des allures de garden party en accueillant ce week-end le Salon piscine,jardin et rénovation maison. Une centaine d’exposants seront là pour vous aider à concrétiser votre projet d’aménagement. Sur place atelier d’archi, tendances et bar à boutures vous feront mettre la « main à la patte », il y a même un espace kids. Il ne vous reste plus qu’à vous jeter à l’eau pour réaliser votre projet.

>> Salon Piscine, jardin et rénovation maison, du vendredi 16 au lundi 19 février. Gratuit (inscription sur le site)

>> Parc Chanot, rond point du Prado – Marseille 8e

>> Plus d’infos

3. Red Bull CrashedIce

Pour la deuxième année consécutive, Marseille accueille ce week-end la Red Bull CrashedIce. Une course de descente sur glace où les meilleurs athlètes s’affronteront sur une piste de 340 m de long, qui partira de l’Intercontinental jusqu’au Vieux-Port. Sensation forte garantie pour les riders de l’extrême et le public qui retiendra son souffle à chaque bosse. Frissons garantis !

>> Red Bull CrashedIce vendredi 16 et samedi 17 février. Tarif 8€ (gratuit pour les -16 ans voir conditions)

>> Place Villeneuve Bargemon – Marseille 1er

>> Plus d’infos

4. Bal des (re)mariés à Aix

Le Grand Théâtre de Provence célèbre l’amour ce week-end avec un événement décalé. Une cérémonie de (re)mariage grand format et ouvert à tous ceux qui souhaitent célébrer leur amour. Une seule condition venir en tenue de mariée et laisser parler sa créativité. DJ set, bar à cocktails animations et bonne humeur vous attendent pour passer une soirée mémorable.

>> Bal des (re)mariés, Samedi 17 février de 21h à 00h, entrée libre.

>> Grand Théâtre de Provence, 380 avenue Max Juvénal – Aix-en-Provence

>> Plus d’infos

5. Le grand baiser à Aubagne, Martigues, Istres, Salon et Arles

En ce week-end suivant la St Valentin, MP2018 poursuit sa célébration de l’amour ! Après la fête de mercredi sur le Vieux-Port, c’est au tour d’Aubagne et Martigues de vous inviter pour le Grand Baiser. Animations, projections, feu d’artifice, chaque ville vous invite à fêter l’amour ! Une beau moment à passer en couple, en famille ou entre amis !

>> Le Grand Baiser suite samedi 17 février à partir de 19h. Ouvert à tous.

>> Plus d’infos Aubagne

>> Plus d’infos Martigues