[Agenda] Nos idées sorties du week-end

Le froid n’engourdira pas la métropole ce week-end ! Et tant mieux, car le programme est varié et entraînant. Opéra, expos, découvertes ou clubing, il y aura de quoi faire. Sortez vos agendas voici notre sélection d’idées sorties pour ce week-end !

1. Le Baron de M

Faire découvrir l’opéra aux plus jeunes tout en émerveillant les parents, c’est possible avec le Baron de M. Ce week-end découvrez la fabuleuse histoire de ce drôle de gentilhomme qui voyage sur un boulet de canon. Un opéra mélangeant chant, danse et arts du cirque, de quoi en mettre plein la vue aux petits comme aux grands.

>> Le Baron de M, vendredi 9 février à 20h30 et samedi 10 février à 14h30. Tarif à partir de 5€.

>> L’Odéon, 162 la Canebière – Marseille 1er

>> Plus d’infos

2. L’atelier de Cezanne

Entrer dans l’atelier du célèbre impressionniste ça vous dit ? Venez visiter l’antre du maitre à travers une visite guidée de son atelier. Un voyage au coeur de l’univers de Cézanne, nous dévoilant un peu plus sa manière de travailler, ses objets, son jardin, et cette lumière qui l’inspira tant. Attention la visite se fait en anglais, l’occasion de réviser un peu son vocabulaire.

>> Visite de l’atelier de Cézanne, samedi 10 et dimanche 11 février à 16h.Tarif 6,50€

>> 9 avenue Paul Cézanne – Aix-en-Provence

>> Plus d’infos

3. Silent Party au Chambord

Faire la fête dans un cinéma ça vous tente ? L’équipe de Silent Party a décidé de privatiser le cinéma Le Chambard pour vous offrir une soirée mémorable. Le concept reste le même, 3 DJ mixent en simultanée, à vous de choisir votre style via votre casque audio. Au programme, danse dans la salle de projection, PopCorn et hot dog pour la restauration, bonne humeur et bon son !

>> Silent Party au Chambord, samedi 10 février de 19h à 2h. Tarif 15€

>> Cinéma Le Chambord, 283 avenue du Prado – Marseille 8ème

>> Plus d’infos

4. Les Oursinades

Le mois de février est certainement le mois préféré des gourmets, et particulièrement des amateurs de fruits de mer. Chaque dimanche sur le port, venez vous régalez aux Oursinades de Carry-le-Rouet. Convivialité et dégustation, le petit « hérisson » des mers rassemble pour notre plus grand plaisir. Sur place, animation, marché de frais et d’artisanat, musique et exposition de voitures anciennes. À savourer, en famille ou entre amis, sans modération !

>> Les Oursinades, chaque dimanche de février de 10h à 17h. Ouvert à tous.

>> Carry-le-Rouet

>> Plus d’infos

5. Sa Muse…

En écho à l’initiative MP2018, Quel Amour !, le musée Regards de Provence vous entraine à la découverte de celles qui inspirent. Muses célèbres ou anonymes, instigatrices de certains des plus grands chef d’oeuvres, elles demeurent mystérieuses. L’exposition s’aventure dans les méandres de la relation ambiguë, qui lie le maitre et l’inspirante.

>> Sa Muse, du 10 février au 26 août. Tarif : 6,50 € (plein tarif)

>> Musée Regards de Provence, avenue Vaudoyer – Marseille 2e

>> Plus d’infos