[Agenda] Nos idées sorties du week-end

Ce week-end la métropole nous réserve un chouette programme et un ciel ensoleillé. Ça tombe bien, vous ne resterez pas chez vous ! Festival cinématographique, de musique, artistique ou même touristique, le plus dur sera de choisir. Sortez vos agendas voici notre sélection d’idées sorties du week-end.

1. Festival Parallèle

Le Festival Parallèle continue ce week-end. Un rendez-vous artistique pour se laisser surprendre et découvrir un nouveau regard sur le monde qui nous entoure et l’art en général. Danse, théâtre mais aussi courts métrages et expositions photo, jusqu’à samedi, plusieurs représentations se dérouleront dans différents lieux de la cité phocéenne. Une programmation riche.

>> Festival Parallèle jusqu’à samedi 3 février. En fonction du programme choisi.

>> Marseille

>> Plus d’infos

2. Projection de documentaires

L’Alhambra Cinémarseille vous propose ce vendredi une soirée pour découvrir 5 documentaires réalisés par les étudiants. 5 jeunes réalisateurs présenteront leurs projets. Des documentaires allant de la danse, au combat des femmes, à voir !

>> Vendredi 2 février de 19h à 22h.

>> L’Alhambra Cinémarseille, 2 rue du Cinéma – Marseille 16e

>> Plus d’infos

3. INUIT Festival

Faire la fête en plein air au milieu de l’hiver ça ne vous fait pas peur ? Alors rendez-vous ce week-end à la première édition de l’INUIT Festival. L’esplanade du Mucem prendra des airs de pistes de ski. Sur place de la musique pour se réchauffer, vin chaud, raclette, ils ont même prévu la neige ! On sort ses moufles et sa plus belle combinaison pour une folle soirée entre amis.

>> Vendredi 2 et samedi 3 février à partir de 19h. Tarif à partir de 20,80€

>> Esplanade du J4 promenade Robert Laffont – Marseille 1er

>> Plus d’infos

4. Salon du tourisme et du patrimoine

Ce week-end, à Aix-en-Provence, se tient la quatrième édition du Salon du tourisme et du patrimoine. Un rendez-vous pour mettre en lumière la culture, le patrimoine et les voyages de différentes destinations. Cette année, c’est l’Office national italien du tourisme qui sera l’invité d’honneur. Animations, échanges, projections de films et échanges au rendez-vous.

>> Salon du tourisme et du patrimoine, samedi 3 et dimanche 4 février. Entrée libre

>> Cité du livre, 8 rue des Allumettes – Aix-en-Provence

>> Plus d’infos

5. La folle histoire du cinéma

Une scène, 4 musiciens, 4 chanteurs et 1 maître de cérémonie pour vous faire revivre la magie du cinéma. Un ciné-concert qui vous fera voyager au travers 29 films et séries. Imaginé comme une réplique de la cérémonie des Oscars, Aubagne déroule le tapis rouge vendredi ! Une chouette idée sortie à vivre en famille.

>> La folle histoire du cinéma vendredi 2 février de 20h à 23h. Entrée gratuite.

>> Espace des Libertés, avenue Simon Lagunas – Aubagne

>> Plus d’infos

Et aussi…

>> Cumbia Party Latin Son au Poste à Galène qui vous invite à venir vous déhancher sur des sonorités très caliente ! Salsa, merengue, bachata ou hip-hop tropical… un avant goût de l’été. Plus d’infos.



>> Au Mucem, la nuit de vendredi est vernie autour de l‘exposition Roman-Photo. Entrée libre dès 19h et ambiance musicale au forum, jusqu’à 1 h du matin. Les étudiants d’Aix-Marseille Université seront vos guides côté expo, puis la DJ Piu-Piu et son invité Azamat B., vos maîtres de ballet. Plus d’infos

>> La mafia investit Vitrolles… Elle est sous contrat avec le festival cinématographique Polar en lumières. Une quarantaine de films de 1932 à 2017 à voir ou à revoir, des débats, rencontres, exposition de BD, atelier de création, remise du Prix la Gachette d’or… : tout y est pour une semaine palpitante en VOST ou VF, dès samedi 3 février. Tout le programme