[Agenda] Nos idées sorties du week-end !

Un nouveau week-end métropolitain débute et toujours une seule et même question : que faire ? Pas de panique nous sommes allés dénicher pour vous les meilleures idées sorties. Soirée de fête, marché éco-responsable, danse ou festin entre amis, il y aura de quoi s’occuper. Sortez vos agendas voici notre sélection des meilleures idées sorties du week-end !

1. Cirque le soir

Cirque le Soir est une des marques de clubbing les plus connues. Une clientèle éclectique et un divertissement extravagant, pour une soirée inoubliable. Après Londres, Dubaï et Shanghaï, la marque s’installe à Marseille en éphémère et prendra ses quartiers à La Réale, la nouvelle adresse tendance dans un espace de 2 000m² dédié à l’art et la musique. Une soirée qui va faire grand bruit, the place to be !

>> Cirque le soir, samedi 20 janvier de 22h à 3h. Tarif 21,80€ (préventes obligatoires).

>> La Réale, 44 place aux Huiles – Marseille 1er

2. Marché des livres anciens

Ce week-end, sur le cours Julien, se tiendra le grand marché des livres anciens et d’occasions. Une collection d’ouvrages marqués par le temps et de belles pépites à dénicher. L’occasion d’une balade dans l’un des quartiers les plus populaires et colorés de Marseille. et ça tombe bien puisque samedi, on fête la lecture un peu partout !

>> Marché des livres anciens, samedi 20 janvier à partir de 10h30.

>> Cours Julien – Marseille 6e

3. La Belle au Bois Dormant

Le Grand Théâtre d’Aix-en-Provence accueille ce week-end le ballet de La Belle au Bois Dormant. Un spectacle féérique qui vous entraine dans l’univers du célèbre compte, au rythme des pointes et chassés des Étoiles du Leonid Yacosbson Theatre. Amateurs de rêves vous êtes les bienvenus !

>> La Belle au Bois Dormant, vendredi 19 et samedi 20 janvier à 20h30. Tarif à partir de 9€.

>> Grand Théâtre de Provence, 380 avenue Max Juvénal – Aix-en-Provence

4. Nuit de la lecture

Samedi, venez découvrir la Nuit de la Lecture, un événement national auquel participe les bibliothèque Méjanes. Déambuler dans les allées de livres, et laisser vous surprendre par les activités proposées. Chasse au trésor, lecture musicale ou encore bibliothèque éphémère, de belles surprises qui séduiront petits et grands.

>> La Nuit de la lecture, samedi 20 janvier de 17h à 23h. Ouvert à tous.

>> Bibliothèque Méjanes, 10 rue des Allumettes – Aix-en-Provence.

5. L’Oursinade des Halles

Un brunch entre amis ça vous dit ? Les Halles vous accueillent pour une Oursinade conviviale. Sur place ou à emporter, régalez vous des plus beaux plateaux de coquillages. Bulots, oursins de Galice,huîtres, crevettes ou gambas, le plus dur sera de s’arrêter. Un rendez-vous familial également puisqu’un espace enfants est proposé afin de vous permettre de profiter ! Il ne faudra plus que le soleil pour que ce dimanche soit parfait !

>> L’Oursinade des Halles, dimanche 21 janvier de 11h à 17h.

>> Les Halles de la Major, 12 Quai de la Tourette – Marseille 2e

