[Agenda] Nos idées sorties pour le 1er week-end de 2018 !

Dernier week-end des vacances pour les métropolitains ? Qu’à cela ne tienne ! Qu’il s’agisse d’occuper les minots ou de se faire une sortie entre amis, nous avons déniché pour vous un sympathique programme. Spectacles pour enfants, cinéma ou musique pour les grands, sortez vos agendas voici nos idées sorties du week-end !

1. Silent Party à L’Imprimerie



Les Silent Party reprennent du service pour cette nouvelle année ! C’est le retour des soirées atypiques où la musique s’écoute à votre façon. Dans l’ancienne salle d’impression de La Marseillaise, 3 DJ mixent en simultané et c’est à vous de choisir quel son vous voulez dans votre casque audio. De quoi mettre tout le monde d’accord, Hip-Hop ou Tech-House, à vous de choisir !

>> Silent Party, samedi 6 janvier de 19h à 2h. Tarif 20€

>> Journal La Marseillaise, 19 cours d’Estienne d’Orves – Marseille 1er

>> Plus d’infos

2. Animal Mania

Ce week-end vous allez craquer ! Le Parc Chanot accueille le salon des animaux et de la nature. Un rendez-vous pour découvrir et approcher les animaux. Petits et grands auront du mal à résister aux petites boules de poils présentées. Chiens, chats mais aussi reptiles et poissons seront au rendez-vous. Nous vous rappelons que l’adoption d’un animal doit être un acte réfléchi.

>> Animal Mania, samedi 6 et dimanche 7 janvier de 9h30 à 19h. Tarif adulte 7€ / enfant 4€

>> Parc Chanot, rond-point du Prado – Marseille 8ème

>> Plus d’infos

3. Festa della befana !

L’Institut culturel italien célèbre la traditionnelle fête italienne de la Befana avec un spectacle en italien pour enfants du Teatro del Buratto de Milan. Un spectacle coloré qui convient aux enfants à partir de 4 ans. Une belle manière de découvrir la culture italienne.

>> Festa della befana, dimanche 7 janvier de 15h à 16h30. Gratuit, réservation conseillée.

>> Institut de la Culture Italienne, 6 rue Fernand Pauriol – Marseille 5ème

>> Plus d’infos

4. Disney sur Glace au Dôme

Décidément l’agenda de ce week-end semble être dédié aux enfants ! Ce week-end le Dôme de Marseille accueille la magie du spectacle de Disney sur Glace. Simba, La petite Sirène, Elsa et Peter Pan vous emmènent dans leur univers féerique. Un moment hors du temps qui plaira aux petits comme aux plus grands.

>> Disney sur Glace, du vendredi 5 au dimanche 7 janvier. Tarif à partir 25,50€

>> Le Dôme, 48 avenue de Saint Just – Marseille 4ème

>> Plus d’infos

5. Les vacances au Musée Granet

Pour les vacances de Noël le Musée Granet vous propose un parcours autonome et gratuit pour découvrir le musée en famille avec un livret-jeux. Découvrez les secrets de 15 chef d’oeuvres, une belle initiation à l’art pour les plus jeunes.

>> Les vacances au Musée Granet, du vendredi 5 janvier au dimanche 7 janvier. Entrée libre.

>> Musée Granet, place Saint Jean de Malte – Aix-en-Provence

>> Plus d’infos